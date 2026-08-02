Nova sezona skokov in nove diskvalifikacije: Norvežanu se ne zdi pošteno

Prva tekma nove poletne sezone v smučarskih skokih v poljski Wisli je prinesla tudi prvo diskvalifikacijo. Osmoljenec sobotne tekme je postal Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal, ki se je sicer zavihtel na četrto mesto, a je tekom druge serije ostal brez uvrstitve zaradi neustrezno nameščenega varnostnega traku na vezeh.

Zmage se je na prvi tekmi poletne velike nagrade v Wisli razveselil Japonec Naoki Nakamura pred Avstrijcem Marcom Wörgötterjem, tretji pa je bil Švicar Gregor Deschwanden. Slovenskih orlov ni bilo v ospredju, najboljši Slovenec je bil Rok Oblak, ki je zasedel 20. mesto. Točke je zbral še Žiga Jelar na 25. mestu. Brez točk so ostali Žiga Jančar, Lovro Kos in Rok Masle.

Novo priložnost bodo imeli skakalci že danes, druga posamična tekma v moški konkurenci se bo začela ob 14.45, kvalifikacije bodo na sporedu ob 13.15.

Svoje prve točke v novi poletni sezoni bo lovil tudi Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal, čeprav je včeraj pristal na šestem mestu. 15. skakalec minule sezone svetovnega pokala je v prvi seriji pristal pri 122 m, v drugi pa pri 130 metrih. Toda v zaključku druge serije je tekmovalna žirija sprejela odločitev, da Norvežana diskvalificira zaradi nepravilnosti v opremi ob prvem skoku. Rok Oblak je bil v soboto z 20. mestom najbolje uvrščeni Slovenec. Foto: Guliverimage

"Pravzaprav je zgodba zelo preprosta. Pred prvim skokom sem imel težave z namestitvijo varnostnega traku na vezeh, zato sem za pomoč prosil predstavnico FIS na vrhu zaletišča. Rekla mi je, da mi ne more pomagati in da moram nadaljevati. Upošteval sem njena navodila in odšel na skok brez varnostnega traku. Šele po finalnem skoku sem izvedel, da sem bil zaradi tega diskvalificiran. To je res slab občutek," je za poljski portal skijumping.pl povedal Norvežan.

Brez rumenega kartona za Sundala

Poudaril je, da je pomoč poiskal le zato, ker sam ni mogel dovolj hitro odpraviti težave.

"Vprašal sem, ali mi lahko kdo pomaga namestiti varnostni mehanizem. Bilo je vroče, imel sem rokavice, deli pa so zelo majhni, tudi vijak je droben. Zato sem imel nekaj težav. Rekli so mi, da ne morem dobiti pomoči, in moral sem na startno rampo, saj bi se na zaletišču kmalu prižgala rumena luč. Če bi vedel, da tvegam diskvalifikacijo, bi čakal dlje, saj rumena luč sveti še 60 sekund. Poskušal sem namestiti mehanizem, a očitno mi ni uspelo. Mislim, da sem naredil točno to, kar so mi naročili, na koncu pa sem bil diskvalificiran. Na srečo nisem prejel dodatne kazni, nobenega rumenega kartona ali česa podobnega, le izključili so me s tekme. To vseeno ni prijetno."

V šali je dodal, da bi ob morebitni dodatni kazni najbrž celo končal športno pot. "To bi bilo preveč nepošteno. Zdi se mi, da gre za mejni primer. Čeprav se mi zdi nepošteno, moram odločitev preprosto sprejeti," je zaključil Norvežan.