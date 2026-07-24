Umrl je antropolog, socialni delavec in izredni profesor dr. Jože Ramovš. Novico o njegovi smrti so sporočili v njegovi domači občini Šentrupert, kjer je bil tudi častni občan.

"Odšel je izjemen človek, vrhunski strokovnjak, mislec in humanist, ki je svoje življenje posvetil ljudem. S svojim znanjem, modrostjo in neizmernim čutom za sočloveka je zaznamoval številna življenja ter pustil neizbrisen pečat v slovenski družbi," je v imenu občine ob smrti Jožeta Ramovša zapisal župan občine Šentrupert.

Kot so dodali, je bil za njihovo občino več kot le častni občan. "Bil je ponosen Šentrupertčan, ki svojih korenin ni nikoli pozabil. S svojim delom, življenjskimi vrednotami in predanostjo skupnemu dobremu je ostal zgled vsem generacijam," so zapisali v šentruperški občini.

Dodali so, da bo njegova dediščina "živela v ljudeh, ki jih je navdihoval, učil in jim pomagal živeti dostojno, solidarno in povezano".

Ustanovitelj Inštituta Antona Trstenjaka

Leta 1992 je z ženo Ksenijo ustanovila Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani, kjer je kot predstojnik vodil raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo, so zapisali na spletnih straneh Radia Ognjišče. Ramovš je tudi avtor obsežne socialne mreže medgeneracijskih programov, več socialnih inovacij, pri čemer je prakso povezoval s temeljnimi znanstvenimi dognanji.

Osrednja področja njegovega večdesetletnega raziskovalnega, pedagoškega in praktičnega dela so bila kakovostno staranje, medgeneracijsko sožitje, solidarnost, zasvojenosti, pomoč družinskim oskrbovalcem ter priprava družbe na naraščanje deleža starejšega prebivalstva. Razvijal je skupine za samopomoč in programe, namenjene prostovoljcem, starejšim in njihovim svojcem.

Ramovševa strokovna bibliografija obsega več kot tisoč enot. Bil je tudi častni občan občine Šentrupert. Med drugim je sodeloval tudi z dr. Antonom Trstenjakom in v sodelovanju z njim v Slovenijo pripeljal dr. Viktorja Frankla.