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Avtor:
R. Sp.

Sreda,
22. 7. 2026,
8.22

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Iztok Čop smrt Olaf Tufte

Sreda, 22. 7. 2026, 8.22

1 ura, 1 minuta

Čustven poklon Iztoka Čopa po smrti legendarnega Tufteja: Preprosto nima smisla

Avtor:
R. Sp.

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Tufte Čop | Tufte (na sredini) in Čop – velika tekmeca, a tudi prijatelja | Foto Guliverimage

Tufte (na sredini) in Čop – velika tekmeca, a tudi prijatelja

Foto: Guliverimage

V torek je športni svet pretresla novica, da je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju 54-letni Olaf Tufte, dolgoletni tekmec in prijatelj slovenskega olimpijskega šampiona Iztoka Čopa.

Olaf Tufte je bil tudi poročna priča Iztoku Čopu, pred dobrimi 15 leti pa sta tekmovalca razmišljala tudi o skupnih nastopih v dvojnem dvojcu. Natančnih razlogov o smrti veslača domači še niso sporočili. Do zdaj je jasno, da so ga našli nezavestnega na domači kmetiji, kljub prevozu v bolnišnico pa mu zdravniki niso mogli več pomagati, je poročal Reuters.

Z objavo na družbenih omrežjih se je svojemu prijatelju poklonil tudi Čop. "Dragi Olaf, odkar me je dosegla novica, še vedno ne morem normalno dihati. Zdi se mi kot nočna mora, iz katere se na vso moč poskušam prebuditi. To je res velik šok, raztrgal je resničnost in za seboj pustil praznino, tako veliko, da boli že sama misel nanjo."

"Nikoli ne bi smela postati prijatelja. Bila sva tekmeca, ki sva se na vodi borila drug proti drugemu in v vsak zavesljaj vložila vse, kar sva imela. A nekako se je sredi vse te tekmovalnosti in ognja med nama rodilo globoko, neizrečeno spoštovanje, ki je preraslo v nerazdružljivo bratstvo. Od tega, da sva drug drugega gnala do skrajnih meja na vodi, do tega, da si stal ob meni kot moja priča na poroki, to mi je pomenilo vse. Preprosto nima smisla, da te ni več. Svet brez tebe se zdi napačen."

"Hvala ti za vse dvoboje, za ves smeh, za tvojo zvestobo in za to, da si bil človek, zaradi katerega sem postal boljši v vseh pogledih. Srce je težko, a neizmerno sem hvaležen za vez, ki sva jo delila. Moja družina in jaz tvoji družini izrekamo najgloblje sožalje ter pošiljamo vso svojo ljubezen in moč. Tudi naš dom žaluje za izgubo pravega prijatelja. Počivaj v miru, moj dragi prijatelj, moj največji tekmec, moj brat," je v objavi zapisal Čop.

Norvežan je imel bogato kariero, nastopil je na sedmih olimpijskih igrah, od Atlante leta 1996 do Tokia leta 2021, in osvojil dve zlati, eno srebrno ter eno bronasto medaljo. Nazadnje je Tufte na olimpijskih igrah tekmoval pri 45 letih v Tokiu 2021, ko je nastopil v četvercu brez krmarja in z ekipo zasedel deveto mesto.

Iztok Čop smrt Olaf Tufte
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