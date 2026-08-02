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Avtor:
Ž. L.

Nedelja,
2. 8. 2026,
13.40

Osveženo pred

55 minut

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smučarski skoki Wisla Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc Ema Klinec Ema Klinec Jurij Tepeš

Nedelja, 2. 8. 2026, 13.40

55 minut

Wisla, poletna velika nagrada

Popoln vikend slovenskih skakalk: tokrat do zmage Nika Vodan

Avtor:
Ž. L.

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Nika Vodan, Wisla, poletna velika nagrada 2026 | Nika Vodan je z zmago prevzela vodstvo v skupnem seštevku poletne velike nagrade (150). Na drugem mestu je Ema Klinec (145 točk). | Foto SloSki

Nika Vodan je z zmago prevzela vodstvo v skupnem seštevku poletne velike nagrade (150). Na drugem mestu je Ema Klinec (145 točk).

Foto: SloSki

Tudi drugo tekmo poletne velike nagrade 2026 v poljski Wisli je prepričljivo dobila Slovenka. Po sobotnem suverenem slavju Eme Klinec se je danes na najvišjo stopničko zavihtela Nika Vodan. Včerajšnja zmagovalka je bila danes na 5. mestu, slovenski uspeh je z 10. mestom dopolnila Maja Kovačič. Točke so tudi tokrat osvojile vse Slovenke.

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V oblačni Wisli je Nika Vodan danes slavila jubilejno 10. zmago na tekmah poletne velike nagrade, prvo po slabih treh letih. S skokoma dolgima 129,5 in 122 metrov je zbrala 242,2 točke in je prepričljivo ugnala vse tekmice.

Druga je bila Japonka Juki Ito s 124 in 123 metri ter 234 točkami, tretja pa Norvežanka Silje Opseth s 119 in 123 metri ter 227,8 točke. Včerajšnja zmagovalka, Ema Klinec, je danes končala na 5. mestu s 118,5 in 116 metri ter 223,6 točkami. Znova je med deseterico končala Maja Kovačič, ki je s 118,5 in 114 metri zaokrožila prvo deseterico. Taja Bodlaj je zasedla 18. mesto, Katra Komar je bila 24., mesto za njo je končala Ajda Košnjek.

Naslednji konec tedna bo tekmi poletne velike nagrade gostil francoski Courchevel, kjer pa bo prišlo do dveh sprememb v slovenski ekipi. Namesto vodilne v seštevku poletne velike nagrade Nike Vodan in namesto Katre Komar bosta priložnost dobili Jerica Jesenko in Taja Košir.

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