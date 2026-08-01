V strugi Donave v Bolgariji so nepričakovano našli mamutove kosti. Te je razkril izjemno nizek vodostaj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kosti je odkril domačin v bližini bolgarske vasi Rjahovo, nedaleč od mesta Ruse.

Predstavniki regionalnega zgodovinskega muzeja Ruse trdijo, da so najdeni spodnja čeljust, dva okla in rebro mamuta.

🇧🇬 🦣 Mammoth bones found on parched bed of River Danube



Sinking water levels in the Danube have unveiled the well-preserved bones of a mammoth in Bulgaria and could lead to further discoveries, according to a local museum director. The find is considered especially significant… pic.twitter.com/nhtFBsRafW — AFP News Agency (@AFP) July 31, 2026

Ne gre za redek pojav

Strokovnjaki morajo zdaj analizirati ostanke, da ugotovijo njihov natančen izvor in starost. "Posmrtni ostanki se morajo najprej posušiti, šele nato jih bomo lahko preučili in shranili," je za dpa v Sofiji povedala tiskovna predstavnica muzeja Silvia Kostadinova.

Ostanki prazgodovinskih živali v regiji Ruse sicer niso redkost. Mestni muzej jih nekaj hrani že iz preteklih odkritij, prav tako hranijo model mamuta v polni velikosti.