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Avtor:
K. M.

Sobota,
1. 8. 2026,
15.21

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
mamut kosti suša Donava

Sobota, 1. 8. 2026, 15.21

5 minut

V izsušeni strugi Donave našli mamutove kosti #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

V strugi Donave v Bolgariji so nepričakovano našli mamutove kosti. Te je razkril izjemno nizek vodostaj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kosti je odkril domačin v bližini bolgarske vasi Rjahovo, nedaleč od mesta Ruse.

Predstavniki regionalnega zgodovinskega muzeja Ruse trdijo, da so najdeni spodnja čeljust, dva okla in rebro mamuta.

Ne gre za redek pojav 

Strokovnjaki morajo zdaj analizirati ostanke, da ugotovijo njihov natančen izvor in starost. "Posmrtni ostanki se morajo najprej posušiti, šele nato jih bomo lahko preučili in shranili," je za dpa v Sofiji povedala tiskovna predstavnica muzeja Silvia Kostadinova

Ostanki prazgodovinskih živali v regiji Ruse sicer niso redkost. Mestni muzej jih nekaj hrani že iz preteklih odkritij, prav tako hranijo model mamuta v polni velikosti.

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