Vraževerni Hrvati že v paniki

Po spektakularni zmagi Anglije nad Hrvaško (4:2) na Otoku prevladujejo hvalospevi na račun selektorja Thomasa Tuchela in njegovega motivacijskega govora med polčasom, s katerim je opogumil varovance in jih spremenil v zveri. Hrvati so bili nebogljeni zlasti na začetku drugega polčasa, ogromno težav so jim povzročale prekinitve, kar je začudilo selektorja Zlatka Dalića, saj so jim posvečali veliko pozornosti na treningih. Hrvaška se bo morala po uvodnem porazu z Otočani boriti proti tradiciji. Do zdaj je namreč še vselej, če je mundial odprla s porazom, nato razočarala in izpadla že v skupinskem delu!

Če se bo torej nadaljevala tradicija, se bodo sanje o podvigu Hrvaške na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu razblinile že po skupinskem delu. Slovenski sosedi so na mundialih vajeni dosegati senzacionalne dosežke, a jim to uspeva le takrat, ko na prvi tekmi SP ne izgubijo.

Leta 1998, ko so denimo najprej premagali Jamajko s 3:1, so bili na koncu tretji. Dvajset let pozneje, ko so v prvem dvoboju ugnali Nigerijo z 2:0, so bili drugi, pred štirimi leti v Katarju, ko so remizirali z Marokom brez zadetkov, pa so osvojili tretje mesto. In kaj je skupnega tem trem uspehom? To so bili tudi edini nastopi na svetovnih prvenstvih, na katerih so ognjeni napredovali iz skupine in zaigrali v izločilnem delu.

Prve tekme Hrvaške na SP:

1998 Hrvaška : Jamajka 3:1 3. mesto 2002 Hrvaška : Mehika 0:1 izpad v skupinskem delu 2006 Hrvaška : Brazilija 0:1 izpad v skupinskem delu 2014 Hrvaška : Brazilija 1:3 izpad v skupinskem delu 2018 Hrvaška : Nigerija 2:0 2. mesto 2022 Hrvaška : Maroko 0:0 3. mesto 2026 Hrvaška : Anglija 2:4 ?

Obstajajo pa tudi manj prijetne izkušnje z največjih tekmovanj na svetu. Hrvaška je že trikrat končala pot v skupinskem delu. To se ji je zgodilo v letih 2002, 2006 in 2014, vsi trije neuspehi pa imajo zelo podoben začetek. Na omenjenih SP je Hrvaška na uvodni tekmi vedno ostala praznih rok. Leta 2002 je najprej izgubila z Mehiko, na preostalih dveh pa proti Braziliji. Uvodni poraz ji je predstavljal previsoko oviro, da bi si v nadaljevanju zmogla priigrati napredovanje.

Anglija, aktualni evropski podprvak, je upravičila vlogo favorita. Foto: Reuters

Zato bo letos skušala prekiniti tradicijo in dokazati, kako zmore napredovati v izločilni del tudi takrat, ko na prvi tekmi ne osvoji niti ene točke. V nadaljevanju turnirja si ne bo več smela privoščiti spodrsljajev, odločilne točke za napredovanje pa bo lovila proti Panami in Gani.

Tuchel snel okove Angležem

Harry Kane se je z dvema zadetkoma vmešal v boj za najboljšega strelca na SP 2026. Foto: Reuters Po uvodni zmagi pa so pomemben korak k napredovanju storili Angleži. Trije levi, tudi aktualni evropski podprvaki, so zlasti v drugem polčasu z dominantno igro, prepolno priložnosti, polepšali dan navijačem kot že dolgo ne.

"To pa je razburljivo, kajne? Očitno so dnevi, ko bi skoraj zaspal med gledanjem tekem Anglije na velikih tekmovanjih, že preteklost. V prejšnjih letih je Anglija zmagovala v skupinskem delu, a se pri tem tudi mučila, kar je sprožilo veliko negativnosti v medijih in med navijači. Danes pa so bili sijajni in proslavljali. Tuchel jim je snel okove, trije levi so uničili Hrvate. Še nikoli nisem videl, da bi angleška reprezentanca na velikem tekmovanju zaigrala s toliko svobode v igri," so zapisali pri Daily Mailu, kjer niso skrivali navdušenja nad atraktivno, pogumnejšo igro.

Otočani so zmagali s 4:2, odločilno prednost pa ustvarili v drugem polčasu. Ko se je prvi končal z 2:2, so bili angleški zvezdniki poklapani v slačilnici, nato pa je sledil motivacijski govor selektorja, ki je obrodil sadove. "Pohvale selektorju. Med odmorom nam je dejal, da naj tudi, če bomo izgubili, izgubimo na naš način. S ponosom. Tako smo šli v drugem delu na polno. Hrvati niso več mogli spremljati našega ritma," je pojasnil Harry Kane, ki je dosegel dva zadetka in v prvem polčasu dvakrat popeljal Angleže v vodstvo, a je nato Hrvaška dvakrat izenačila. Selektor Tuchel jim je nato dal vedeti, naj ne bodo toliko prestrašeni in naj ne vračajo toliko žog nazaj. Skušal jim je vliti pogum in pri tem uspel. Izkazali so se tudi rezervni igralci, tako da so Angleži zasluženo prišli do treh točk.

Thomas Tuchel je bil bistveno bolj zadovoljen z igro varovancem v drugem polčasu, Zlasti v uvodnih 20 minutah, ko je Dominik Livaković preprečil rezultatsko katastrofo Hrvatov. Foto: Reuters

"Brez žoge smo bili bolj agresivni. To, kar smo pokazali v drugem polčasu, bi morali še ponoviti na tem turnirju. Takrat smo nadzorovali igro. Ko smo povedli, ni nikoli kazalo, da bi bili v nevarnosti. V uvodnih 20 minutah drugega polčasa bi lahko dosegli tri ali štiri zadetke,'' je takrat še izdatnejše vodstvo Angležev preprečil hrvaški vratar Dominik Livaković.

"V drugem polčasu smo pokazali, kdo smo in kakšna ekipa želimo biti. V prvem polčasu smo bili nekoliko previdni in živčni, v drugem pa je bilo bolje," je pojasnil Jude Bellingham, ki je z ekspresnim zadetkom v drugem polčasu napovedal obdobje trpljenja Hrvaške.

Dalić: Prva tekma je najtežja

Zlatko Dalić je prepričan, da lahko Hrvaška popravi vtis proti Panami in Gani. Foto: Reuters "Tretji zadetek Anglije nas je presekal in povsem dotolkel. Nato smo imeli deset slabih minut. Po tem smo se skušali vrniti v igro, a nam ni uspelo," je poudaril hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je bil bistveno bolj zadovoljen z igro varovancev v prvem polčasu, a z določeno izjemo. Pri tem je izvzeta igra ob prekinitvah, kjer so Hrvati padli na izpitu.

"Čestitam Angležem za zmago. To je bila za nas čudna tekma. V prvem polčasu smo igrali dobro, spoštovali dogovore, žal pa bili najslabši tam, kjer so Angleži najbolj nevarni. To pa so prekinitve. Čeprav smo vedeli, kako dobri so Angleži v tem in kakšne bloke si postavljajo. Storili smo preveč napak in slabih reakcij. Vseeno smo se dvakrat vrnili v igri, pridobili samozavest, a nas je tretji gol Anglije presekal," je pojasnil Dalić, ki še vedno verjame, da ima Hrvaška lepe možnosti za napredovanje. "Prva tekma je najtežja, saj vedno določi potek turnirja. Zato ti ni lahko, če jo izgubiš. Izgubiš namreč samozavest. V nadaljevanju si ne smemo več privoščiti napak. Moramo doseči dobre rezultate proti Panami in Gani, da si bomo lahko zagotovili napredovanje." Gana je bila sicer v drugi tekmi skupine boljša od Paname z 1:0.

Ni prijetno biti Luka v Dallasu

Hrvaški kapetan Luka Modrić ni bil na velikih tekmovanjih še nikoli zamenjan tako hitro. Igro je zapustil v 58. minuti, pred tem pa bil osmoljenec srečanja, saj je storil naiven prekršek, po katerem je Anglija z bele točke povedla z 1:0. "Bil sem nepazljiv. Malce sem se ga dotaknil, ravno dovolj, da je bila najstrožja kazen. A imamo še dve tekmi. Prepričan sem, da bo bolje in bomo uresničili prvi cilj, napredovanje iz skupine," je dejal 40-letni zvezdnik, ki bo na naslednji tekmi nastopil 200. v državnem dresu. V Dallasu ni navdušil s predstavo. Kot da velemesto v Teksasu v zadnjem obdobju ni naklonjeno športnim zvezdnikom z imenom Luka. Najprej je doživel šok slovenski košarkar Luka Dončić in bil primoran zapustiti Maverickse, tokrat se na pomembni tekmi SP v predmestju Dallasa ni izkazal Luka Modrić.

Luka Modrić ne bo pomnil po dobrem 199. tekme v hrvaškem dresu. Foto: Reuters

Da bi bilo lahko resnično bolje, je prepričan tudi Ivan Perišić. "Na turnirjih je pomembno, da prvi dosežeš gol. Potem je to povsem drugačna tekma. Proti Panami in Gani moramo doseči prvi zadetek. Potem bomo, upam, bolje nadzorovali igro."

Hrvaško tako čaka zahteven izziv, saj bodo skušali prekiniti neugodno tradicijo in dokazati, kako zmorejo napredovati v izločilni del tudi takrat, če na prvi tekmi ostanejo brez točke.

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