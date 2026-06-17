Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sreda,
17. 6. 2026,
15.30

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Ivana Knoll hrvaška nogometna reprezentanca navijači Dallas SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sreda, 17. 6. 2026, 15.30

2 minuti

Hrvaška v Arlingtonu v sredo igra z Anglijo

Hrvati zavzeli Dallas, seveda ne manjka Ivana Knoll #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
navijači Hrvaška Dallas | Seveda med navijači Hrvaške ni manjkala niti Ivana Knoll. | Foto Guliverimage

Seveda med navijači Hrvaške ni manjkala niti Ivana Knoll.

Foto: Guliverimage

Dallas so zavzeli hrvaški navijači. Ob 22. uri po srednjeevropskem času Hrvaška igra prvo tekmo SP 2026, njen nasprotnik je Anglija. Že od torka v mestu rajajo podporniki kockastih, številni so prišli iz Hrvaške, še več pa je izseljencev v ZDA.

Luka Modrić
Sportal Danes na SP: Ronaldo odgovarja Messiju, dan D za Hrvate in Angleže

Kockasta zastava je bila dolga skoraj sto metrov. | Foto: Reuters Kockasta zastava je bila dolga skoraj sto metrov. Foto: Reuters Več tisoč hrvaških navijačev je že v torek zavzelo ulice Dallasa, med njimi je bila tudi najslavnejša navijačica hrvaške reprezentance Ivana Knoll. Vsi so bili v oblačilih z znamenito rdeče-belo šahovnico in s skoraj sto metrov dolgo zastavo so imeli pravo parado. "Smo v Teksasu, vse mora biti veliko," je dejal Boško Katić, ki že dve desetletji živi v Dallasu. V množici je bila tudi Ivana Knoll, ki jo je svet spoznal že na enem od prejšnjih mundialov. "Samo na nogometu se lahko zbere 60, 70, 80 tisoč ljudi. Nogomet je tako pozitiven. Rada imam taka okolja, ko skupaj navijamo za isto stvar."

Samo poglejte te prizore z ulic Dallasa:

Ivana Knoll | Foto: Reuters Ivana Knoll Foto: Reuters Tekma Hrvaške z Anglijo se bo igrala na enem najsodobnejših stadionov na svetu, na stadionu AT&T v Arlingtonu, kjer domuje ekipa ameriškega nogometa Dallas Cowboys. "Seveda upamo na zmago. Vemo, da je Anglija ena najboljših ekip na svetovnem prvenstvu. Mislim, da bo 1:1," je napovedal Saša Fištrek. Katić napoveduje takole: "Luka Modrić bo dal dva gola, Angleži pa bodo jokali zaradi odločitev VAR. Tako kot vedno. In ja, zmagali bomo z 2:1. Z lahkoto." Na mundialih sta se ekipi nazadnje srečali leta 2018, ko je v polfinalu zmagala Hrvaška in so kockasti postali podprvaki. Pred štirimi leti so prav tako prišli v polfinale.

navijači Hrvaška Dallas | Foto: Reuters Foto: Reuters

Norveška THUMB
Sportal Nori prizori iz ZDA, Vikingi veslajo tudi po tekočih stopnicah
Messi Haaland Mbappe
Sportal Kralj Messi pisal zgodovino, Mbappe in Haaland blestela, smeji se tudi Avstriji
Lionel Messi
Sportal Čudežna predstava Messija, zdaj je najboljši strelec SP vseh časov
Ivana Knoll hrvaška nogometna reprezentanca navijači Dallas SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.