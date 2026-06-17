Hrvati zavzeli Dallas, seveda ne manjka Ivana Knoll #video

Dallas so zavzeli hrvaški navijači. Ob 22. uri po srednjeevropskem času Hrvaška igra prvo tekmo SP 2026, njen nasprotnik je Anglija. Že od torka v mestu rajajo podporniki kockastih, številni so prišli iz Hrvaške, še več pa je izseljencev v ZDA.

Kockasta zastava je bila dolga skoraj sto metrov. Foto: Reuters Več tisoč hrvaških navijačev je že v torek zavzelo ulice Dallasa, med njimi je bila tudi najslavnejša navijačica hrvaške reprezentance Ivana Knoll. Vsi so bili v oblačilih z znamenito rdeče-belo šahovnico in s skoraj sto metrov dolgo zastavo so imeli pravo parado. "Smo v Teksasu, vse mora biti veliko," je dejal Boško Katić, ki že dve desetletji živi v Dallasu. V množici je bila tudi Ivana Knoll, ki jo je svet spoznal že na enem od prejšnjih mundialov. "Samo na nogometu se lahko zbere 60, 70, 80 tisoč ljudi. Nogomet je tako pozitiven. Rada imam taka okolja, ko skupaj navijamo za isto stvar."

Samo poglejte te prizore z ulic Dallasa:

Ivana Knoll Foto: Reuters Tekma Hrvaške z Anglijo se bo igrala na enem najsodobnejših stadionov na svetu, na stadionu AT&T v Arlingtonu, kjer domuje ekipa ameriškega nogometa Dallas Cowboys. "Seveda upamo na zmago. Vemo, da je Anglija ena najboljših ekip na svetovnem prvenstvu. Mislim, da bo 1:1," je napovedal Saša Fištrek. Katić napoveduje takole: "Luka Modrić bo dal dva gola, Angleži pa bodo jokali zaradi odločitev VAR. Tako kot vedno. In ja, zmagali bomo z 2:1. Z lahkoto." Na mundialih sta se ekipi nazadnje srečali leta 2018, ko je v polfinalu zmagala Hrvaška in so kockasti postali podprvaki. Pred štirimi leti so prav tako prišli v polfinale.

Foto: Reuters