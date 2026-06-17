Nori prizori iz ZDA, Vikingi veslajo tudi po tekočih stopnicah

Boston je v teh dneh poln simpatičnih nogometnih navijačev iz Evrope. Američanov ne navdušujejo le Škoti, ampak tudi Norvežani. Vikingi so polni pozitivne energije, na roko jim gredo tudi rezultati, saj je Erling Haaland z druščino odpravil Irak s kar 4:1, družbena omrežja pa polnijo prizori vikinškega veslanja. In to ne le na ulicah ali stadionu, ampak celo po tekočih stopnicah.

Norveški gre za zdaj na SP 2026 vse po načrtih. Prvi nastop na mundialu po 28 letih je končala s prepričljivo zmago (4:1), njeni navijači pa nabirajo simpatije na vsakem koraku. S prepoznavnimi vikinškimi čeladami in vse bolj prepoznavnim skupinskim oponašanjem veslanja veljajo za pravcato navijaško atrakcijo.

Norway fans are bringing Viking energy to the World Cup.



The Norwegian men’s national football team is returning to the tournament for the first time in 28 years, and supporters have been celebrating with a “rowing” chant performed in unison — a stadium gesture inspired by… pic.twitter.com/EQ0sTCSxeQ — Brut America (@brutamerica) June 10, 2026

Z veslaškimi vložki pa niso navduševali le na stadionu v Bostonu, kjer so nato Erling Haaland in soigralci odpravili Irak s 4:1, ampak tudi drugje. To so počeli na ulicah, kjer so svojo navijaško koreografijo z veseljem delili z drugimi, največ radovednežev je bilo iz Škotske, pa tudi na tekočih stopnicah. Ta posnetek je postal spletna atrakcija.

Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup



Adding this to the list of things I’ve never seen before and probably never will again pic.twitter.com/j8NvltOvfk — Jeremy Siegel (@jersiegel) June 16, 2026

🇳🇴🚣 Norway fans are doing a “Viking Row” up the escalator at Boston’s South Station before heading to the World Cup today pic.twitter.com/XM6DoaQAFQ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) June 16, 2026

Norway fans teaching fans from other countries how to do the Viking row after their Workd cup game😂…. This is what football is all about ❤️ pic.twitter.com/EcMeBFgI96 — NEDU (@Nedu_brazil01) June 17, 2026

"Ni bilo lahko, vendarle sem debitiral na svetovnem prvenstvu. Bili smo nervozni, a ko zmagaš, čeprav ne igraš najboljše, je to nekaj izjemnega. To, da smo zmagali s 4:1, čeprav smo igrali povprečno, je res fantastično. Ponosen sem na vse," je po visoki zmagi nad Irakom dejal dvakratni strelec Erling Haaland.

Erling Haaland je na svetovnem prvenstvu debitiral z dvema zadetkoma. Foto: Reuters

Svetlolasi zvezdnik Manchester Cityja je dodal, da bodo morali v nadaljevanju prvenstva, čakata jih še tekmi skupinskega dela proti Senegalu in Franciji, odigrati bistveno bolje, če bodo želeli iztržiti pozitiven rezultat. Haaland je sicer na tekmi proti Iraku popravil norveški rekord. Na 51 tekmah v državnem dresu je dosegel kar 57 zadetkov, navijačem pa polepšal dan tudi v Bostonu.