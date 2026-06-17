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Avtor:
R. P.

Sreda,
17. 6. 2026,
10.26

Osveženo pred

22 minut

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norveška nogometna reprezentanca Erling Haaland Boston SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sreda, 17. 6. 2026, 10.26

22 minut

Norvežani v Bostonu navijaška atrakcija

Nori prizori iz ZDA, Vikingi veslajo tudi po tekočih stopnicah

Avtor:
R. P.

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Norveška | Foto Reuters

Foto: Reuters

Boston je v teh dneh poln simpatičnih nogometnih navijačev iz Evrope. Američanov ne navdušujejo le Škoti, ampak tudi Norvežani. Vikingi so polni pozitivne energije, na roko jim gredo tudi rezultati, saj je Erling Haaland z druščino odpravil Irak s kar 4:1, družbena omrežja pa polnijo prizori vikinškega veslanja. In to ne le na ulicah ali stadionu, ampak celo po tekočih stopnicah.

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Norveški gre za zdaj na SP 2026 vse po načrtih. Prvi nastop na mundialu po 28 letih je končala s prepričljivo zmago (4:1), njeni navijači pa nabirajo simpatije na vsakem koraku. S prepoznavnimi vikinškimi čeladami in vse bolj prepoznavnim skupinskim oponašanjem veslanja veljajo za pravcato navijaško atrakcijo.

Z veslaškimi vložki pa niso navduševali le na stadionu v Bostonu, kjer so nato Erling Haaland in soigralci odpravili Irak s 4:1, ampak tudi drugje. To so počeli na ulicah, kjer so svojo navijaško koreografijo z veseljem delili z drugimi, največ radovednežev je bilo iz Škotske, pa tudi na tekočih stopnicah. Ta posnetek je postal spletna atrakcija.

"Ni bilo lahko, vendarle sem debitiral na svetovnem prvenstvu. Bili smo nervozni, a ko zmagaš, čeprav ne igraš najboljše, je to nekaj izjemnega. To, da smo zmagali s 4:1, čeprav smo igrali povprečno, je res fantastično. Ponosen sem na vse," je po visoki zmagi nad Irakom dejal dvakratni strelec Erling Haaland. 

Erling Haaland je na svetovnem prvenstvu debitiral z dvema zadetkoma. | Foto: Reuters Erling Haaland je na svetovnem prvenstvu debitiral z dvema zadetkoma. Foto: Reuters

Svetlolasi zvezdnik Manchester Cityja je dodal, da bodo morali v nadaljevanju prvenstva, čakata jih še tekmi skupinskega dela proti Senegalu in Franciji, odigrati bistveno bolje, če bodo želeli iztržiti pozitiven rezultat. Haaland je sicer na tekmi proti Iraku popravil norveški rekord. Na 51 tekmah v državnem dresu je dosegel kar 57 zadetkov, navijačem pa polepšal dan tudi v Bostonu.

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