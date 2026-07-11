Španski prvoligaš Atletico Madrid je sporočil, da je podpisal pogodbo z danskim reprezentantom Mortenom Hjulmandom, ki prihaja iz lizbonskega Sportinga.

Sedemindvajsetletni vezist Morten Hjulmand se je klubu slovenskega vratarja Jana Oblaka pridružil s pogodbo, ki velja do leta 2031. Atletico Madrid je v izjavi na spletni strani pohvalil njegovo "fizično moč, sposobnost osvajanja žoge in razumevanje igre". Za Dansko je Hjulmand zbral 27 nastopov in dosegel en zadetek.

Po igranju v domovini in Avstriji se je Hjulmand leta 2021 preselil v Lecce, kjer je pri 23 letih postal drugi najmlajši kapetan v italijanski prvi ligi serie A - za Francescom Tottijem iz Rome. Nato je prestopil v Sporting in v treh sezonah v Lizboni osvojil dva naslova prvaka ter portugalski pokal.

V tem prestopnem roku je Atletico že okrepil španski reprezentančni levi bočni branilec Alejandro Grimaldo (iz Bayerja Leverkusna), v klub pa bo prišel tudi korejski napadalec Lee Kang-in iz vrst evropskega prvaka PSG.