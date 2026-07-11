Skozi kvalifikacije štirje Slovenci, najboljša Rosa Rekar

Slovenci Rosa Rekar, Lučka Rakovec in Lucija Tarkuš ter Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala oziroma svetovne serije športnega plezanja v francoskem Chamonixu. Janja Garnbret v Franciji ne nastopa.

Najboljša med štirimi Slovenci je bila Rosa Rekar. Ta se je najbolj približala vrhu katere od dveh kvalifikacijskih smeri, dosegla je višino 45+ in 40+ za končno sedmo mesto. Lučka Rakovec je z višinama 41 in 43+ zasedla 14. mesto, Lucija Tarkuš pa 23. s 40+ in 39+.

V kvalifikacijah sta obstali Lana Gorič in Sara Čopar na 40. oziroma 47. mestu.

V moški konkurenci se je skozi šivankino uho v nedeljski polfinale uvrstil edini Slovenec v Chamonixu, Luka Potočar. V prvi smeri je dosegel višino 29+, v drugo pa 23+ za končni izkupiček 22,21 točke s še dvema tekmovalcema na končnem 22. mestu.

Polfinale v obeh konkurencah se bo z najboljšimi 24 v nedeljo začel ob 10. uri. Ženski finale bo ob 20.30, moški okoli uro kasneje.