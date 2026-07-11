Na svetovnem nogometnem prvenstvu se danes zvečer obeta prava nogometna poslastica, saj se bosta za polfinalno vstopnico udarili reprezentanci Norveške in Anglije. Pravzaprav bomo lahko spremljali dvoboj dveh zvezdnikov. Na eni strani Harry Kane, kapetan Anglije, na drugi strani pa Erling Haaland.

SP 2026, 30. tekmovalni dan, četrtfinale:

Sobota, 11. julij:

V Miamiju se nocoj, natančneje ob 23. uri po slovenskem času, obeta pravi nogometni spektakel med Norveško in Anglijo. Angleži veljajo za ene glavnih favoritov in bodo tokrat poskušali ustaviti norveškega napadalca Erlinga Haalanda ter s tem preprečiti še eno senzacijo. Spomnimo, da je Norveška že izločila Brazilijo in navdušila številne ljubitelje nogometa.

Tuchel pred tekmo brez miru

Angleški selektor Thomas Tuchel ima pred tekmo kar nekaj težav. Igranje Declana Rica je zaradi bolezni pod vprašajem, prav tako je pod vprašajem tudi branilec Marc Guehi, ki ima težave s kolenom. Zaradi kazni pa ne bo igral niti Jarell Quansah.

Foto: Reuters

Na drugi strani Norvežani verjamejo, da je njihov prvi zvezdnik trenutno skoraj nezaustavljiv in da je v odlični formi. Na Norveškem vlada prava nogometna evforija, saj je po zgodovinski zmagi nad Brazilijo ulice Osla preplavilo več kot sto tisoč navijačev. Reprezentanca pa želi ta večer pisati novo poglavje svoje nogometne zgodovine.

Harry Kane, prvi zvezdnik angleške reprezentance. Foto: Reuters

Zgodovina je na strani Anglije

Zgodovina sicer govori v prid Angležem. Na dvanajstih medsebojnih tekmah so slavili sedemkrat, Norveška pa le dvakrat. Še bolj zgovoren je podatek, da Norvežani na zadnjih štirih medsebojnih obračunih Angležem sploh niso zabili gola. Kaj lahko storijo ta večer?

Najboljši strelci: 8 – Mbappe (Francija), Messi (Argentina)

7 – Haaland (Norveška)

6 – Kane (Anglija)

5 – Dembele (Francija)

4 – Oyarzabal (Španija), Quinones (Mehika), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Bellingham (Anglija), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)...

Četrtfinale: Četrtek, 9. julij:

Boston: Francija : Maroko 2:0 (0:0) Petek, 10. julij:

Los Angeles: Španija : Belgija 2:1 (1:1) Sobota, 11. julij:

23.00 Miami: Norveška – Anglija Nedelja, 12. julij:

03.00 Kansas City: Argentina – Švica

Polfinale, para: Torek, 14. julij:

21.00 Dallas: Francija - Španija Sreda, 15. julij:

21.00 Atlanta: zmagovalec Norveška/Anglija - zmagovalec Argentina/Švica

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