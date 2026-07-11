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Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
20.20

Osveženo pred

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FIFA SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Gianni Infantino

Sobota, 11. 7. 2026, 20.20

44 minut

Bo SP znova širil svoj format?

Predsednik Fife Infantino želi razširiti SP na 64 reprezentanc

Avtorji:
R. P., STA

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Gianni Infantino | Gianni Infantino zagovarja zamisel, da bi se število udeležencev SP povišalo z 48 na 64. | Foto Reuters

Gianni Infantino zagovarja zamisel, da bi se število udeležencev SP povišalo z 48 na 64.

Foto: Reuters

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je vnovič omenil zamisel, da bi se nogometno svetovno prvenstvo razširilo na 64 reprezentanc, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po njegovih besedah bi bilo treba o tej zamisli vsekakor razmisliti po koncu letošnjega turnirja.

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Letošnje prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki se je v primerjavi s prvenstvom 2022 v Katarju razširilo z 32 na 48 ekip. Zaradi novega sistema tekmovanja se je v izločilne boje uvrstilo tudi osem tretjeuvrščenih reprezentanc iz skupinskega dela, ki so zaigrale v šestnajstini finala, novosti na SP.

Zanimivo je, da je sedem od osmih tretjeuvrščenih ekip tudi takoj izpadlo (DR Kongo, Švedska, Gana, Ekvador, BiH, Alžirija in Senegal). Napredoval je le Paragvaj, ki je senzacionalno izločil Nemčijo, nato pa z izjemno agresivnim nogometom na robu dovoljenega namučil še Francijo.  

Infantino: Cel svet mora imeti možnost sanjati

Predsednik Fife Gianni Infantino izpostavlja, da bi dodatno razširjen format ponudil priložnost več državam, najboljše reprezentance na SP pa ne bi odigrale več tekem, saj bi iz vsake predtekmovalne skupine napredovali le po dve najboljši ekipi, nato bi spet sledila šestnajstina finala.

Na SP 2026 se prvič v zgodovini mundialov igra trimestno število tekem (104). | Foto: Guliverimage Na SP 2026 se prvič v zgodovini mundialov igra trimestno število tekem (104). Foto: Guliverimage

"Cel svet mora imeti možnost sanjati o nastopu na svetovnem prvenstvu, ne le Evropa in Južna Amerika," je Infantino v soboto dejal za švicarski portal Blue Sport. Evropa ima sicer na letošnjem mundialu le tretjino vseh udeležencev (16 od 48).

Infantino, ki je na tem SP 2026 zaradi številnih kontroverznih tem in popuščanj večkrat jezil nogometno javnost, najbolj v "primeru Balogun", kjer se je nanj osebno obrnil ameriški predsednik Donald Trump, je podal tudi vmesno oceno letošnjega turnirja in potek označil za zelo pozitiven, "čeprav so pred turnirjem nekateri opozarjali, da bo zaradi večjega števila udeležencev nastopilo preveč nekonkurenčnih reprezentanc." "Razširitev je velik uspeh," je dejal 56-letni Infantino.

"Vidimo, da je kakovost reprezentanc na splošno izjemno visoka in da se po vsem svetu še naprej izboljšuje kakovost nogometa," je še ocenil prvi mož Fife.

Naslov najboljšega brani Argentina, ob koncu izločilnega dela pa prevladujejo evropske reprezentance. | Foto: Reuters Naslov najboljšega brani Argentina, ob koncu izločilnega dela pa prevladujejo evropske reprezentance. Foto: Reuters

Zaradi razširitve na 48 ekip bo letošnje svetovno prvenstvo obsegalo rekordne 104 tekme v petih tednih. Če bi na prvenstvu nastopilo 64 reprezentanc, bi bilo treba odigrati 128 tekem.

Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo skupaj gostile Španija, Portugalska, Maroko, Argentina, Urugvaj in Paragvaj. Predstavniki Južne Amerike so možnost razširitve turnirja na 64 reprezentanc že javno predlagali. 

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