Lamine Yamal ima pred Francijo le eno rojstnodnevno željo

Španski nogometaši so se preko Belgije z zadetkom Mikela Merina uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, kjer se bodo pomerili s Francozi. Mnogi ta dvoboj že označujejo za finale pred finalom. Mladi zvezdnik Lamine Yamal se ga močno veseli, španski tisk pa je dan po četrtfinalu poln hvale na račun Merina.

Nogometne navdušence torej čaka spektakularen polfinalni obračun med Španijo in Francijo, evropski prvaki pa v polfinalni dvoboj vstopajo polni samozavesti.

"Mislim, da so vsi čakali na to tekmo že od začetka turnirja. Vsi smo se je veselili, saj se bosta pomerili verjetno najboljši ekipi tega mundiala," je po četrtfinalni zmagi Španije nad Belgijo z 2:1 dejal zvezdnik Lamine Yamal. "Vendar se ničesar ne bojimo. Verjamem, da smo prav mi tista ekipa, ki se lahko samozavestno zoperstavi Franciji," je dodal mladi zvezdnik.

"Če osvojimo naslov svetovnega prvaka, mi je povsem vseeno, ali dosežem gol ali ne." Foto: Reuters

Komaj čaka

Ekipi sta se pomerili že v polfinalu eura 2024 v Nemčiji, kjer je Španija zmagala z 2:1 tudi po zaslugi Yamala, ki je v Münchnu s svojim edinim golom na turnirju sprožil preobrat.

Na razširjenem SP, ki ga gostijo ZDA, Mehika in Kanada, je mladi nogometaš kljub vse bolj impresivnim predstavam doslej dosegel le en zadetek, čeprav posledic poškodbe, zaradi katere je moral pred tem nekaj časa počivati, ni več opaziti.

"Če osvojimo naslov svetovnega prvaka, mi je povsem vseeno, ali dosežem gol ali ne. Če zmagamo, je vse v najlepšem redu," je dejal Yamal, a ob misli na morebiten nov odločilni zadetek proti Francozom dodal: "Komaj čakam, da ta dan končno napoči."

Foto: Guliverimage

Yamal bo dan pred polfinalom v Dallasu, ki bo 14. julija, dopolnil 19 let. Kot je dejal, bi si za darilo najraje poklonil uvrstitev v finale.

Če vse drugo odpove, je tu vedno "sveti Merino", so zapisali pri Mundu Deportivu. Dve minuti po vstopu v igro s klopi je ta nogometaš Arsenala v 88. minuti dosegel zmagoviti gol proti Belgiji in bil kot v osmini finala proti Portugalski spet mož odločitve.

"Neverjetno je, da lahko spet pomagam ekipi," je po tekmi dejal Merino. "Verjamem v določena naključja, a mislim, da to ni naključje. Če mi je uspelo doseči tri gole v tako odločilnih trenutkih, je to zato, ker se posebej pripravljam na takšne situacije."

"Španija je imela znova srečo, saj je v ključnem trenutku zablestel 'sveti Merino' in ekipi zagotovil mesto v polfinalu," so zapisali pri Mundu Deportivu.

Pri Marci so zapisali, da je poškodba belgijskega vratarja Thibauda Courtoisa, ki je v 71. minuti v solzah zapustil igrišče, odprla pot španskemu zmagoslavju na svetovnem prvenstvu leta 2026. "Španska reprezentanca se je uvrstila v polfinale in tako nadaljuje pot, ki spominja na njen nastop na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki leta 2010."

"Dve minuti Merina sta prinesli odločilno razliko. Težko prigarana zmaga za la rojo, ki se je zdaj uvrstila med najboljše štiri ekipe turnirja in se bo za mesto v finalu pomerila s Francijo," je dodal AS.

Tudi pri El Paisu so častili strelca zmagovitega gola: "Z novo mojstrovino je Merino popeljal Španijo v polfinale proti Franciji."

Kylian Mbappe Foto: Reuters

Španija se bo držala svojega načrta

Francija se je na SP v letih 2018 in 2022 uvrstila v finale, medtem ko Španiji v 16 letih po osvojitvi naslova ni uspelo preskočiti ovire v osmini finala. Zdaj pa so Španci nanizali 37 tekem brez poraza v rednem delu in nameravajo proti mogočnemu francoskemu napadu na čelu s Kylianom Mbappejem vztrajati pri svojem načrtu igre.

Dodaten zagon za špansko ekipo predstavlja tudi dejstvo, da je dotlej poškodovani Nico Williams proti Belgiji v igro vstopil s klopi in bil blizu zadetka.

"Vsi vemo, da ima Francija izjemno kakovost tako v napadu kot obrambi. Gre za zelo močno ekipo. Vendar bomo igrali svojo igro in poskušali ohraniti posest žoge," je načrte razkril Yamal. "Že smo jo izločili."

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