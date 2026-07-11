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Avtorji:
B. B., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
9.18

Osveženo pred

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Donald Trump Harry Kane SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 11. 7. 2026, 9.18

45 minut

Trump pred četrtfinalom SP razkril golfsko partijo s Kanom

Avtorji:
B. B., STA

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Harry Kane | "Ko te predsednik kam povabi ..." | Foto Guliverimage

"Ko te predsednik kam povabi ..."

Foto: Guliverimage

Kapetan angleške nogometne reprezentance Harry Kane je igranje golfa s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom opisal kot "precej nadrealistično izkušnjo". Trump je v začetku tedna razkril, da sta s Kanom odigrala skupno partijo golfa, in novinarjem pred četrtfinalno tekmo Anglije proti Norveški dejal, da gre za "odličnega nogometaša".

Donald Trump je pohvalil angleškega kapetana. | Foto: Reuters Donald Trump je pohvalil angleškega kapetana. Foto: Reuters

"Mislim, da je Kane odličen nogometaš. Z njim sem igral golf in je zelo prijeten človek. Tudi golf igra dobro. Res je odličen," je o kapetanu angleške vrste dejal Trump.

Kane pa je razkril, da se je to zgodilo pred 18 meseci na Floridi, piše nemška tiskovna agencija DPA, in dodal, da občuduje Trumpovo igro golfa pri njegovih letih.

"Če sem iskren, sem igral kar v redu. Trump me je pred 18 meseci povabil na partijo golfa, ko sem bil v Palm Beachu," je dejal 32-letnik pred današnjo četrtfinalno tekmo mundiala, na kateri se bo Anglija pomerila z Norveško.

"Ko te predsednik kam povabi ... Že samo srečanje z njim in seveda igranje golfa z njim je bila zame precej nadrealistična izkušnja. Iskreno povedano, Trump igra golf zelo dobro," je dejal Kane.

"Upam, da bom tudi jaz tako dobro igral golf, ko bom v njegovih letih – to zagotovo. Bila je edinstvena izkušnja, hvaležen pa sem bil, da me je povabil k igri," je o zasebnem druženju z 80-letnim ameriškim predsednikom na igrišču za golf dodal kapetan Anglije.

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