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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
20.22

Osveženo pred

16 minut

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Petek, 10. 7. 2026, 20.22

16 minut

SP 2026

Argentinska nogometna zveza tarča kibernetskih napadov

Avtor:
STA

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Argentina | Foto Reuters

Foto: Reuters

Argentinska nogometna zveza (Afa) je danes poročala o sumu kibernetskih napadov na svoje e-poštne račune, piše nemška tiskovna agencija dpa. Zveza, ki je od leta 2024 pod številnimi preiskavami organov pregona, je vse vpletene opozorila, naj ignorirajo nenavadna sporočila z zahtevki za osebne podatke.

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Zveza je danes sporočila, da skrbno preiskujejo izvor in obseg domnevnega napada, a več podrobnosti ni razkrila.

Do incidenta je prišlo med svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi, na katerem so se branilci naslova iz Katarja uvrstili v četrtfinale. Argentino v boju za polfinale čaka Švica, dvoboj bo na sporedu v noči s sobote na nedeljo.

Argentinska zveza se že dlje časa sooča z več preiskavami glede njenega delovanja. Časopis La Nacion je poročal, da so preiskovalci FBI začeli zasliševati priče o finančnih poslih zveze v ZDA.

Po poročilu sodeč želijo preiskovalci pojasniti, kako je zveza obdelala več 100 milijonov evrov prek ameriškega finančnega sistema in ali je šlo pri tem za kazniva dejanja po ameriški zakonodaji.

Po pisanju dpa je vodja komunikacij Afe omenjeni časopis obtožil, da od lanskega leta proti zvezi vodi umazano medijsko kampanjo.

Vodstvo Afe je od leta 2024 vpleteno v več preiskav v zvezi z zamudami pri plačilu davkov in prispevkov za socialno varnost, še dodaja nemška tiskovna agencija.

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