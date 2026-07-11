Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
11. 7. 2026,
7.32

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49

Natisni članek

Natisni članek
Thibaut Courtois Senne Lammens SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 11. 7. 2026, 7.32

1 ura, 16 minut

Po golu, ki je zlomil Belgijo: "Ne krivite ga"

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,49
Thibaut Courtois | Thibaut Courtois je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče. | Foto Guliverimage

Thibaut Courtois je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče.

Foto: Guliverimage

"Rekel sem mu, da lahko nadaljujem … Škoda, da je to naredil," je po tekmi razlagal prvi vratar Belgije Thibaut Courtois, ki je ob tem še dejal, naj ne obsojajo Lammensa, potem ko je v 88. minuti prejel nesrečni gol.

SP 2026 Španija Belgija Mikel Merino
Sportal Courtois v solzah na klop, rezervni vratar z napako Španiji poklonil gol in polfinale

Belgijska nogometna reprezentanca je v petek v četrtfinalu nogometnega svetovnega prvenstva nesrečno izgubila proti Španiji, potem ko je po napaki rezervnega vratarja Senneja Lammensa v 88. minuti prejela gol in izgubila z 2:1.

Thibaut Courtois je zaradi poškodbe v solzah zapustil igrišče. Selektor Rudi Garcia je tako v 71. minuti v igro poslal Lammensa. Čeprav bi lahko ob tej priložnosti postal belgijski junak, je na koncu ostal veliki osmoljenec. Nekateri belgijski mediji so to označili kot "trenutek iz nočne more", saj bi po njihovem mnenju moral Lammens bolje posredovati.

"Škoda, da sem moral z igrišča na tako veliki tekmi." | Foto: Reuters "Škoda, da sem moral z igrišča na tako veliki tekmi." Foto: Reuters

Courtois je želel ostati na igrišču

Verjetno bo ta nesrečni gol še nekaj časa predmet debat, veliko pozornosti pa je vzbudila tudi izjava Thibauta Courtoisa. Eden najboljših vratarjev na svetu je namreč po tekmi povedal, da je kljub bolečinam želel nadaljevati tekmo, vendar ga je belgijski selektor vseeno zamenjal.

"Škoda, da sem moral z igrišča na tako veliki tekmi. Počutil sem se dobro, branil sem nekaj težkih strelov in v takšnih trenutkih želiš ostati na igrišču. Začutil sem bolečino v kvadricepsu in opozoril, da bi lahko imel težave pri izbijanju žoge. Selektorju sem povedal, da lahko nadaljujem, a mi je odgovoril, da me bo zamenjal, če nisem stoodstotno pripravljen," je razkril vratar Real Madrida.

Ob tem je poudaril, da s tem ne želi kritizirati odločitve selektorja, saj se zaveda, da je ekipa vedno na prvem mestu. A vseeno se je med vratnicama zelo dobro počutil. "Zdelo se mi je, da bodo Španci zelo težko dosegli drugi gol. Zato mi je res žal, da sem moral z igrišča. Ampak ponavljam, ekipa je vedno na prvem mestu."

Senne Lammens, osmoljenec belgijske reprezentance. | Foto: Guliverimage Senne Lammens, osmoljenec belgijske reprezentance. Foto: Guliverimage

Po tekmi ga je objel

Na koncu je komentiral, kako je videl drugi gol Špancev. Pravzaprav je po tekmi naredil športno potezo, potem ko je svojega kolega tolažil in poudaril, da je biti vratar verjetno najbolj neizprosna vloga v nogometu, saj lahko sprejmeš deset odličnih odločitev, ljudje pa si bodo zapomnili eno samo napako.

"Po tekmi sem ga objel. V takšnih trenutkih ne moreš veliko povedati. Škoda, ker je odličen vratar in pred njim je lepa prihodnost. Takšne izkušnje te naredijo močnejšega, zato ga ne smemo kriviti," je še povedal Courtois in dodal, da vseeno ne smejo biti razočarani glede na to, kar so pokazali.

Preberite še:

Argentina
Sportal Argentinska nogometna zveza tarča kibernetskih napadov
Jorge Jesus
Sportal Portugalska ima novega selektorja. Kaj bo z Ronaldom?
Thibaut Courtois Senne Lammens SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.