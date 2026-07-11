Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
11. 7. 2026,
15.11

Osveženo pred

1 ura, 33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,86

Natisni članek

Natisni članek
Aleksandar Vučić Okrožno sodišče v Ljubljani sodba Srbska pravoslavna cerkev Ljubljana

Sobota, 11. 7. 2026, 15.11

1 ura, 33 minut

Vučić nad odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča: To je sramotno

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,86
Aleksandar Vučić | Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani komentiral med obiskom Leskovca. | Foto Guliverimage

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani komentiral med obiskom Leskovca.

Foto: Guliverimage

Na odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je patriarhu Srbske pravoslavne cerkve Porfiriju Periću in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo pogojno zaporno in denarno kazen, se je odzval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Med obiskom Leskovca je sodbo označil za "sramotno" in poudaril, da "kaže odnos do Srbske pravoslavne cerkve kot stebra srbske družbe".

Porfirije Perić
Novice Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji pogojna zaporna kazen

O odločitvi ljubljanskega okrožnega sodišča je v petek poročal portal N1, ki se je skliceval na sporočilo Sinode Srbske pravoslavne cerkve, ki predstavlja najvišjo izvršno in sodno oblast te cerkve. V sporočilu so navedli, da je Okrožno sodišče v Ljubljani patriarhu cerkve v Sloveniji Porfiriju Periću in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo "pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta" in "pogojno denarno kazen v višini deset tisoč evrov s preizkusno dobo enega leta".

Patriarha naj ne bi pozvali na zaslišanje

Dodali so, da sta bili sodbi na predlog okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani izdani po skrajšanem postopku, Porfirije in njegov pooblaščenec pa pred tem nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh uveden. Hkrati sodišče po njihovih navedbah patriarha nikoli ni pozvalo na zaslišanje v zvezi z obtožbami.

Sodbo so označili za škandalozno, z njo povezan sodni postopek pa vidijo kot "kafkovski proces, ki je usmerjen izključno proti ugledu, ustroju in dostojanstvu Srbske pravoslavne cerkve ter zlasti proti srbskemu patriarhu." Trdijo tudi, da sodba krši sporazum o pravnem položaju Srbske pravoslavne cerkve – Metropolije zagrebško-ljubljanske, slovenski zakon o verski svobodi, zavezujoče mnenje slovenskega Ustavnega sodišča ter temeljna načela pravne države in vladavine prava.

Ljubljansko državno tožilstvo je obtožni predlog proti proti patriarhu Porfiriju zaradi očitkov o nadlegovanju na delovnem mestu v primeru duhovnika Željka Lubarde vložilo januarja. Lubarde je trdil, da je bil dolgotrajno izpostavljen pritiskom, ker ni želel lažno pričati in s tem prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni, so takrat poročali srbski mediji.

Srbija, srbska vojska, vojaki
Novice Srbija ponovno uvaja obvezni vojaški rok
Aleksandar Vučić
Novice Vučić na shodu v Beogradu napovedal, da bo še nekaj tednov predsednik, nato bo odstopil
Aleksandar Vučić Okrožno sodišče v Ljubljani sodba Srbska pravoslavna cerkev Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.