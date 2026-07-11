Vučić nad odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča: To je sramotno

Na odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je patriarhu Srbske pravoslavne cerkve Porfiriju Periću in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo pogojno zaporno in denarno kazen , se je odzval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Med obiskom Leskovca je sodbo označil za "sramotno" in poudaril, da "kaže odnos do Srbske pravoslavne cerkve kot stebra srbske družbe".

O odločitvi ljubljanskega okrožnega sodišča je v petek poročal portal N1, ki se je skliceval na sporočilo Sinode Srbske pravoslavne cerkve, ki predstavlja najvišjo izvršno in sodno oblast te cerkve. V sporočilu so navedli, da je Okrožno sodišče v Ljubljani patriarhu cerkve v Sloveniji Porfiriju Periću in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo "pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta" in "pogojno denarno kazen v višini deset tisoč evrov s preizkusno dobo enega leta".

Patriarha naj ne bi pozvali na zaslišanje

Dodali so, da sta bili sodbi na predlog okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani izdani po skrajšanem postopku, Porfirije in njegov pooblaščenec pa pred tem nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh uveden. Hkrati sodišče po njihovih navedbah patriarha nikoli ni pozvalo na zaslišanje v zvezi z obtožbami.

Sodbo so označili za škandalozno, z njo povezan sodni postopek pa vidijo kot "kafkovski proces, ki je usmerjen izključno proti ugledu, ustroju in dostojanstvu Srbske pravoslavne cerkve ter zlasti proti srbskemu patriarhu." Trdijo tudi, da sodba krši sporazum o pravnem položaju Srbske pravoslavne cerkve – Metropolije zagrebško-ljubljanske, slovenski zakon o verski svobodi, zavezujoče mnenje slovenskega Ustavnega sodišča ter temeljna načela pravne države in vladavine prava.

Ljubljansko državno tožilstvo je obtožni predlog proti proti patriarhu Porfiriju zaradi očitkov o nadlegovanju na delovnem mestu v primeru duhovnika Željka Lubarde vložilo januarja. Lubarde je trdil, da je bil dolgotrajno izpostavljen pritiskom, ker ni želel lažno pričati in s tem prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni, so takrat poročali srbski mediji.