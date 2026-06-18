Oster hrvaški komentar: "Kaj se dela na treningih?"

Hrvaška je svetovno prvenstvo začela s porazom proti Angliji, ki je bila v Dallasu s 4:2 boljša od naših južnih sosedov. Čeprav poraz proti eni od najmočnejših reprezentanc turnirja sam po sebi ni tragedija, pa je po tekmi v hrvaški javnosti hitro završalo. V komentarju Jutarnjega lista je Dražen Antolić opozoril predvsem na dve stvari, ki po njegovem mnenju bolita bolj kot rezultat, izpostavil je tudi Luko Modrića.

Hrvaška se je proti Angliji dvakrat vrnila po zaostanku, a jo je začetek drugega polčasa dokončno presekal. Angleži so zadeli že po 88 sekundah nadaljevanja, nato pa prevzeli nadzor nad tekmo. Po mnenju Jutarnjega lista je Hrvaška kot ekipa padla na pomembnem izpitu, naslednja tekma proti Panami pa je zdaj dobila skoraj status finala.

Koliko še lahko Modrić?

Največ vprašanj je po tekmi odprl Luka Modrić. Dolgoletni simbol hrvaške reprezentance je bil v preteklosti na velikih tekmah praviloma eden najboljših, tokrat pa je bil po oceni komentarja v Jutarnjem listu eden najslabših na igrišču.

Prav zato se na Hrvaškem sprašujejo, koliko lahko 40-letni kapetan na tem svetovnem prvenstvu še ponudi. Če je Modrić na igrišču, a ne igra na ravni, na katero so bili Hrvati dolga leta vajeni, ima Dalićeva reprezentanca na tekmah proti tekmecem, kot je Anglija, veliko težavo.

Dražen Antolić je posebej opozoril tudi na prvi angleški gol, pri katerem naj bi imel Modrić svoj delež z dvema napakama. To je za Hrvate še toliko bolj boleče, ker je bil Modrić vrsto let igralec, ki je v takšnih trenutkih praviloma umirjal igro, ne pa povečeval negotovosti.

Prekinitve kot velika rana

Druga velika težava je po njegovem mnenju branjenje prekinitev. V komentarju Jutarnjega lista so bili pri tem zelo ostri. Hrvaška ima višino, izkušene igralce, a je proti Angliji pri skok igri in organizaciji ob prekinitvah delovala zelo ranljivo.

Foto: Guliverimage

Najbolj boleč je bil drugi angleški gol, ko je Harry Kane po kotu ostal sam. Prav prekinitve so bile pred tekmo označene kot del igre, ko bo Anglija iskala prednost, zato je kritika hrvaškega strokovnega štaba še izrazitejša. V komentarju se ob tem pojavi tudi ostro vprašanje: "Kaj se dela na treningih?"

Zlatko Dalić je pred prvenstvom veliko govoril o obrambi kot temelju hrvaških ambicij, a se je ta načrt proti Angliji hitro sesul. Hrvaška je prejela štiri gole, lahko pa bi jih še več, saj je Dominik Livaković zbral sedem obramb in preprečil še hujši poraz.

Musa in Baturina med redkimi svetlimi točkami

Kljub porazu komentar izpostavlja tudi nekaj pozitivnih stvari. Petar Musa je upravičil mesto prvega napadalca, dobro se je boril z angleškimi branilci in dosegel pomemben gol. Ivan Perišić mu je z glavo podal podobno, kot je leta 2018 v polfinalu svetovnega prvenstva podal Mariu Mandžukiću.

Dominik Livaković je preprečil še hujši poraz. Foto: Guliverimage

Martin Baturina je z lepim zadetkom pokazal, da lahko igra tudi na največjem odru. Ob njem je bil med boljšimi še Livaković, čeprav je moral štirikrat po žogo v mrežo. Pri zadetkih ni imel veliko možnosti, z obrambami pa je Hrvaško dolgo držal pri življenju.

Poraz proti Angliji pa razumljivo še ne pomeni konec hrvaških ambicij, je pa razkril težave, ki jih bo moral Dalić hitro rešiti. Predvsem zato, ker Hrvaška zdaj nima več veliko prostora za napake.