Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
11. 7. 2026,
12.35

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Marc Marquez MotoGP

Sobota, 11. 7. 2026, 12.35

13 minut

Moto GP

Marc Marquez do najboljšega startnega položaja na VN Nemčije

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Marc Marquez | Španski zvezdnik Marc Marquez bo štartal z najboljšega položaja. | Foto Guliverimage

Španski zvezdnik Marc Marquez bo štartal z najboljšega položaja.

Foto: Guliverimage

Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko (15.00) in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije v Sachsenringu. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevskem razredu motoGP.

Svetovni prvak bo na nemškem dirkališču v elitnem razredu že devetič startal z najboljšega položaja in tako postal prvi dirkač v zgodovini, ki mu je to uspelo.

Katalonski dirkač, ki ga imenujejo "kralj Ringa" v povezavi s stezo Sachsenring, bo v nedeljo lovil svojo 13. zmago na tem nemškem prizorišču - in deseto v razredu motoGP.

S tem bi izenačil dva rekorda italijanske legende Giacoma Agostinija: po številu zmag na posamezni dirki (13) in številu zmag na istem dirkališču v elitnem razredu (10).

V prvi vrsti mu bosta družbo delala še dva dirkača Ducatija, brat Alex Marquez (Gresini) in Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46).

V SP vodi Španec Jorge Martin (193 točk) pred Italijanom Marcom Bezzecchijem (186), ki je kvalifikacije končala na devetem oziroma osmem mestu.

Bezzecchi z zlomljeno ključnico

Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu motoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem zato ta čas drugega drikača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili iz njegove ekipe Aprilia.

Preberite še:

Alex Marquez
Sportal Alex Marquez bo zamenjal ekipo
Tadej Pogačar Marc Márquez
Sportal Tadej Pogačar in Marc Marquez skupaj na treningu pred začetkom Toura #video
Ai Ogura Aprilia
Sportal Plaz sprememb: Yamaha in Gresini menjata oba dirkača
Marc Marquez MotoGP
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.