Marc Marquez do najboljšega startnega položaja na VN Nemčije

Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko (15.00) in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije v Sachsenringu. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevskem razredu motoGP.

Svetovni prvak bo na nemškem dirkališču v elitnem razredu že devetič startal z najboljšega položaja in tako postal prvi dirkač v zgodovini, ki mu je to uspelo.

Katalonski dirkač, ki ga imenujejo "kralj Ringa" v povezavi s stezo Sachsenring, bo v nedeljo lovil svojo 13. zmago na tem nemškem prizorišču - in deseto v razredu motoGP.

S tem bi izenačil dva rekorda italijanske legende Giacoma Agostinija: po številu zmag na posamezni dirki (13) in številu zmag na istem dirkališču v elitnem razredu (10).

V prvi vrsti mu bosta družbo delala še dva dirkača Ducatija, brat Alex Marquez (Gresini) in Italijan Fabio Di Giannantonio (VR46).

V SP vodi Španec Jorge Martin (193 točk) pred Italijanom Marcom Bezzecchijem (186), ki je kvalifikacije končala na devetem oziroma osmem mestu.

Bezzecchi z zlomljeno ključnico Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu motoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem zato ta čas drugega drikača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili iz njegove ekipe Aprilia.

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