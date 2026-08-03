Neža Klančar meri na finale, mladi upi na polfinalne nastope

Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Pred tem bo v daljinskem plavanju od 4. avgusta tekmovala Špela Perše. Prvo ime ekipe bo finalistka olimpijskih iger leta 2024 Neža Klančar, ki pa pred odhodom ne želi napovedovati odličja.

Poleg Neže Klančar in Špele Perše bodo na EP tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Med plavalci z normo bo EP izpustila obolela mariborska olimpijka Katja Fain, ravenska olimpijka Janja Šegel pa ni zmogla odplavati norme.

Pred dvema letoma v ospredju Šegel in Fain

Na prejšnjem EP pred dvema letoma v Beogradu sta bili Šegel in Fain članici štafet 4 x 200 m prosto, mešana je bila z edinima slovenskima udeležencema letošnjega prvenstva v francoski prestolnici četrta, ženska pa peta. S šestim mestom je Šegel na 200 m prosto dosegla tudi najboljšo slovensko posamično uvrstitev.

Neža Klančar Foto: Bor Slana/STA

Klančar zadovoljna s sezono, cilj je finale

"Sama zaradi bolezni tik pred prvenstvom nisem mogla nastopiti pred dvema letoma. A je to bilo tudi za nekaj dobro, posebej v luči OI. Tokrat bo zelo majhna ekipa, ne bo pa tako prvič, čeprav mi je ljubše, da nas je več. Kar zadovoljna sem s sezono, druga in tretja sem bila na seriji Mare Nostrum. Posebej sem stopnjevala izide na 50 m prosto, na daljši razdalji pa mi ni šlo povsem po načrtih," je Klančar povedala na novinarski konferenci na Iliriji v Ljubljani.

Pred dvema letoma je bila šesta na OI. "Na EP bo konkurenca kar precej spremenjena, prvenstvo bo potekalo v drugem bazenu kot na OI. Vseeno mislim, da bodo pogoji odlični in da bodo prostori dovolj dobro klimatizirani. Cilj je nastop v finalu. Karkoli več si ne želim napovedovati. Morala bom biti sproščena, zadovoljna in vesela, da bom lahko opravila res izjemen nastop," je dodala 26-letna Ljubljančanka.

Perše bo na prvi tekmovalni dan praznovala 30. rojstni dan

Radovljičanka Špela Perše bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Najprej jo čaka 10-kilometrska olimpijska razdalja, naslednji dan pol krajša tekma. Selektor Tomaž Torkar je dejal, da je že na prizorišču EP. "Počuti se dobro, tudi trenirala je bolje kot prejšnja leta. Želi si preboja v prvo polovico nastopajočih."

Tomaž Torkar Foto: Bor Slana/STA

Torkar: Prvi cilj so polfinalni nastopi

Torkar je dejal, da bo preostala četverica na EP nastopila v svojih najboljših disciplinah. "Tekmovali bodo v še nekaj dodatnih. Ponovitev zastavljenih norm daje možnost uvrstitve v polfinale. Glede na lestvice bi moral biti popoldanski nastop prvi cilj. Želimo si tudi kakšne uvrstitve v finale. Največja želja na prvenstvih so medalje, v finalih je možno vse in upamo, da bomo imeli tudi nekaj športne sreče," je dodal selektor.

Tina Čelik največ pričakuje na 100 metrov

Tini Čelik bolj ustreza 100 m kot pol krajša razdaja. "V zadnjem obdobju sem najbolj napredovala v tehničnih delih, skokih in obratih, kar je dobro tudi za 50 m. Posvetila sem se tudi šoli, potem pa sem trenirala in upam, da bom to unovčila na EP."

Tina Čelik Foto: Bor Slana/STA

Šenica Pavletič meri na polfinale in državni rekord

Primož Šenica Pavletič je dejal, da je imel v tej sezoni kar precejšnja nihanja izidov. "Najmočnejša disciplina bo 200 m hrbtno. Že lani sem za las zgrešil uvrstitev v finale, a sem bil pred tem bolan. To je dokaz, da lahko plavam še hitreje. Glavni cilj je nastop v polfinalu in državni rekord."

Primož Šenica Pavletič Foto: Bor Slana/STA

Boškan se je osredotočil na 400 metrov prosto

Sašo Boškan se je po študiju posvetil pripravam na prvenstvo prejšnja dva meseca. Pohvalil je tudi novost, ki jo je v tej sezoni uvedla Plavalna zveza Slovenije. "Velika nagrada Slovenije mi je bila všeč, saj smo imeli dobre tekme tudi doma. Večinoma sva se s trenerjem osredotočila na 400 prosto, bom pa tekmoval tudi na 200 in 800 m. Težko je to kombinirati, posebej zaradi potrebne vzdržljivosti na 800 m."

Sašo Boškan Foto: Bor Slana/STA

Že nastop na prvenstvu je velik dosežek

Predsednik Plavalne zveze Slovenije Urban Korenjak je izpostavil veliko konkurenco v plavanju. "Plavanje je v tem pogledu takoj za atletiko in že nastop na prvenstvu je velik dosežek," je menil.

Po EP še sredozemske igre

Štiri dneve po EP se bodo v italijanskem Tarantu začele še sredozemske igre, kjer bo med 11 slovenskimi tekmovalci poleg tistih z EP v Parizu tudi Šegel. Klančar v Italijo ne bo potovala. Pred drugim delom sezone bo potrebovala nekaj več počitka.

Slovenska reprezentanca Neža Klančar: 50 m prosto, 100 m prosto, 50 m delfin

50 m prosto, 100 m prosto, 50 m delfin Sašo Boškan: 200 m prosto, 400 m prosto, 800 m prosto

200 m prosto, 400 m prosto, 800 m prosto Primož Šenica Pavletič: 200 m prosto, 100 m hrbtno, 200 m hrbtno

200 m prosto, 100 m hrbtno, 200 m hrbtno Tina Čelik: 50 m prsno, 100 m prsno

50 m prsno, 100 m prsno Selektor: Tomaž Torkar

Tomaž Torkar Trenerja: Luka Berdajs in Domen Majhen

Luka Berdajs in Domen Majhen Maserka/fizioterapevtka: Janja Štavar

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