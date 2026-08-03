Ponedeljek, 3. 8. 2026, 10.58
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Pozor, predor Karavanke je zaprt v obe smeri
Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Pred cestninsko postaja Hrušica je že daljši zastoj. Tudi ponekod drugod na cestah so zastoji.
Zastoji so trenutno:
Na štajerski avtocesti:
- med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani,
- med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani.
Na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozarij proti Brezovici.
Na primorski avtocesti:
- med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru,
- med Uncem in Postojno proti Kopru.
Na cestah Lesce–Bled, Bohinjska Bela–Bled, Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan, Ljubljana–Brezovica.