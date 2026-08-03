Pozor, predor Karavanke je zaprt v obe smeri

Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Pred cestninsko postaja Hrušica je že daljši zastoj. Tudi ponekod drugod na cestah so zastoji.

Zastoji so trenutno:

Na štajerski avtocesti:

- med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani,

- med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani.

Na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozarij proti Brezovici.

Na primorski avtocesti:

- med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru,

- med Uncem in Postojno proti Kopru.

Na cestah Lesce–Bled, Bohinjska Bela–Bled, Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan, Ljubljana–Brezovica.

Cesta Strmec–Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.