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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
10.58

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek

Natisni članek
promet promet zastoj zastoj okvara predor Karavanke

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 10.58

5 minut

Pozor, predor Karavanke je zaprt v obe smeri

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Hrušica, promet, Karavanke | Cesta A2/E61, Karavanke–Ljubljana, cestninska postaja Hrušica | Foto DARS

Cesta A2/E61, Karavanke–Ljubljana, cestninska postaja Hrušica

Foto: DARS

Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri, voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra. Pred cestninsko postaja Hrušica je že daljši zastoj. Tudi ponekod drugod na cestah so zastoji.

Zastoji so trenutno: 

Na štajerski avtocesti: 

- med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani,

- med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani.

Na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča mimo Kozarij proti Brezovici.

Na primorski avtocesti:

- med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru,

- med Uncem in Postojno proti Kopru.

Na cestah Lesce–Bled, Bohinjska Bela–Bled, Šmarje–Koper, Lucija–Strunjan, Ljubljana–Brezovica.

Cesta Strmec–Mangart je zaprta zaradi gašenja požara.

 

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