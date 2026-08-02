Prometni kolaps na Hrvaškem: ljudje v avtomobilih čakajo 28 ur

Na mejnem prehodu Karasovići v občini Konavle je župan zaradi prometnega kolapsa aktiviral štab civilne zaščite. Ljudje so ostali ujeti v koloni vozil, brez vode in dostopa do sanitarij čakajo že več ur. Razmere ogrožajo tudi lokalno prebivalstvo in prometni sistem, ki je občino popolnoma ohromil.

Na Jadranski magistrali proti mejnemu prehodu Karasovići se vije dolga kolona vozil. Bralec je za portal Net.hr povedal, da je približno 20 kilometrov magistrale, od Župe Dubrovačke do meje s Črno goro, popolnoma blokiranih. Kot pravi, ljudje zamujajo na letala in ne morejo priti na delo.

"Ljudje že 28 ur čakajo v avtomobilih. Nimajo vode, stranišča, ne morejo opravljati osnovnih življenjskih potreb. Odprl sem rezervoar za vodo in jim dal na voljo stranišče v svoji hiši," je povedal za omenjeni portal.

"Popoln kolaps sistema. Gre za regionalni problem, ki je najbolj prizadel prebivalce občine Konavle," je povedal in dodal, da so ljudje zaradi razmer povsem obupani.

Aktiviran štab civilne zaščite

Zaradi prometnega kaosa je župan občine Konavle Božo Lasić aktiviral štab civilne zaščite, poroča Dubrovniški dnevnik.

"Na mejnem prehodu Karasovići so čakalne dobe za prestop državne meje do deset ur, zaradi česar so Konavle praktično ohromljene. Zato vztrajamo, da vse pristojne institucije nujno sprejmejo vse razpoložljive ukrepe za čimprejšnjo ublažitev razmer," je povedal Lasić.

O stanju je obvestil vse pristojne institucije in bil seznanjen s tem, da so bili že sprejeti določeni ukrepi za odpravo nastalih težav. "V tem trenutku je najpomembneje ohraniti mir, ravnati odgovorno in preprečiti, da bi se varnost ljudi ter normalno življenje v Konavlah še dodatno poslabšala," je izpostavil Lasić in ob tem občane pozval, naj odložijo vsa nenujna potovanja z osebnim avtomobilom, da bi se izognili dodatnim prometnim zastojem in vsem nevarnostim, ki jih takšne razmere prinašajo.

"Verjamem, da bo ta težka situacija končno spodbudila pristojne, da trajno rešijo težave s prometnimi zastoji in dolgimi čakalnimi dobami na mejnem prehodu Karasovići," je dejal župan.

Hrvaški avtoklub (HAK) je sporočil, da je čakalna doba za vstop na Hrvaško na mejnem prehodu Karasovići približno štiri ure, medtem ko je za izstop treba računati na večurno čakanje.