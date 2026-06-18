Grčija ni samo morje: sedem razlogov, zakaj nas vedno znova očara

V STOP SHOP poletni nagradni igri lahko sodelujete za družinske počitnice v Grčiji in dodatne poletne nagrade.

Grčija je ena tistih destinacij, ki jih imamo v mislih, še preden začnemo zares načrtovati dopust. Modro morje, bele hiške, sončni zahodi, dobra hrana in prijazni ljudje ... Vse to je del podobe, zaradi katere se Grčija vsako leto znova znajde med najbolj zaželenimi poletnimi destinacijami.

Grčija pa je veliko več kot le poletna razglednica z morjem. V njej se prepletajo otoki, skriti zalivi, okusi, zgodbe, gostoljubje in sproščen ritem, ki ga hitro začutimo. Prav ta občutek poletja je tudi navdih za letošnjo poletno nagradno igro STOP SHOP, v kateri lahko sodelujete za družinske počitnice v Grčiji.

Foto: Shutterstock

Tisoče otokov, tisoče poletnih zgodb

Ste vedeli, da ima Grčija približno šest tisoč otokov in otočkov, od tega pa jih je naseljenih le 227? To pomeni, da Grčija ni ena sama poletna zgodba, ampak na tisoče možnih različic dopusta.

Za nekoga je idealen oddih miren otok z dolgimi večeri ob morju. Za drugega živahno mestece, kjer se po plaži dan nadaljuje s sprehodom in večerjo. Za družine pa je Grčija privlačna prav zato, ker ponuja veliko izbire: plaže, izlete, kraje za raziskovanje in dovolj sproščenosti, da počitnice niso prenatrpane z načrti.

Od skritih zalivov do temnega vulkanskega peska

Ko pomislimo na Grčijo, najprej pomislimo na plaže. A grška obala je precej bolj raznolika, kot se zdi na prvi pogled. Tam najdemo dolge peščene plaže, prodnate zalive, skrite kotičke, morske jame, sipine in tudi temen vulkanski pesek.

Foto: Shutterstock To je eden od razlogov, zakaj Grčija deluje tako privlačno: vsak dan je lahko malo drugačen. En dan je namenjen kopanju, drugi raziskovanju, tretji pa preprosto lenobnemu počitku v senci.

Če se vam zdi, da so grške plaže nekaj posebnega, številke temu pritrjujejo. Grčija se je leta 2025 v programu Blue Flag uvrstila na drugo mesto na svetu s 623 nagrajenimi plažami, 17 marinami in 17 okolju prijaznimi turističnimi plovili.

Grški ritem: manj načrtovanja, več doživetij

Na dopustu pogosto ne iščemo popolnega urnika, ampak občutek, da se nam končno nikamor ne mudi. Grčija ima ta ritem. Jutro se lahko začne ob morju, popoldne z raziskovanjem uličic, večer pa z dobro hrano in razgledom, ki ga ne želimo prehitro zapustiti.

Morda je prav v tem njen čar. Ne ponuja samo lokacije za oddih, ampak način, kako za nekaj dni zamenjamo tempo. Manj hitenja, več spontanosti in posebnih trenutkov.

Foto: Shutterstock

Hrana ima okus po počitnicah

Grška hrana je preprosta, polna okusa in ustvarjena za skupno mizo. Sveža zelenjava, oljčno olje, sir, ribe, začimbe, sladice in jedi, ki jih najraje jemo počasi – vse to je del dopustniškega občutka.

Na počitnicah hrana ni samo obrok, ampak del dneva. Postanek po plaži, večerja po sprehodu ali sladoled med raziskovanjem mesta. In prav takšni trenutki naredijo dopust bolj živ: niso nujno veliki, a ostanejo v spominu.

Gostoljubje ima v Grčiji posebno ime

Grki imajo za gostoljubje posebno besedo: philoxenia. Pogosto jo razlagajo kot prijazen odnos do gosta oziroma kot občutek, da je tujec sprejet kot prijatelj.

To lepo opiše tisto, kar obiskovalci pogosto povezujejo z Grčijo: prijaznost, toplino in občutek dobrodošlice. Na dopustu to šteje skoraj toliko kot razgled. Ker si z dopusta ne zapomnimo samo krajev, ampak tudi občutek, ki ga imamo tam.

Dopust po vaši meri

Nekateri si dopust predstavljajo kot raziskovanje, drugi kot ležanje ob vodi. Grčija zna ponuditi oboje. Lahko iščete najlepše razglede, odkrivate otoke, se sprehajate skozi mesta ali pa si preprosto izberete dan brez načrta.

Za družine je to še posebej pomembno. Otroci si želijo igre, kopanja in novih doživetij, odrasli pa trenutkov, ko se lahko malo ustavijo. Grčija ima dovolj prostora za oboje: za dogodivščine in za mir.

Foto: Shutterstock

Letos se lahko grška zgodba začne z igro

Nekateri dopusti se začnejo z rezervacijo ... drugi z idejo, igro ali enim klikom.

Retro igre v nagradno igro prinašajo nekaj nostalgije in tekmovalnosti, poletni kviz pa je odlična izbira za vse, ki imajo raje lahkotno poletno sodelovanje. Poleg glavne nagrade vas čaka tudi dodatni retro nagradni sklad, med drugim PlayStation 5, Nintendo Switch in darila STOP SHOP.

Morda se vaša naslednja grška zgodba začne prav tam, kjer je ne bi pričakovali – v STOP SHOP-u.

Sodelujte v poletni nagradni igri STOP SHOP in ujemite svojo priložnost za grški poletni oddih.