Sobota, 20. 6. 2026, 10.47
56 minut
Nogometna tržnica, 20. junij
Fallou Faye iz Ljubljane v Liberec
Slovenski nogometni prvoligaš Bravo in češki Slovan Liberec sta dosegla dogovor o prestopu Fallouja Faya. Senegalski vezist tako po letu in pol zapušča Šiško in bo kariero nadaljeval v najvišjem rangu češkega nogometa, so zapisali pri ljubljanskem klubu.
Faye se je Bravu pridružil v začetku leta 2026 kot mlad in perspektiven nogometaš. V rumeno-modrem dresu si je hitro izboril pomembno vlogo v članski ekipi in ji pomagal do tretjega mesta v DP.
Po podatkih Transfermarkta bo Slovan moral Bravu za Faya odšteti milijon evrov odškodnine. Dvajsetletnik je imel z Bravom pogodbo do poletja 2027.
Po njegovi poti naj bi šel kmalu še en nogometaš Brava, 27-letni Venouste Baboula.