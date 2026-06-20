Slovenski nogometni prvoligaš Bravo in češki Slovan Liberec sta dosegla dogovor o prestopu Fallouja Faya. Senegalski vezist tako po letu in pol zapušča Šiško in bo kariero nadaljeval v najvišjem rangu češkega nogometa, so zapisali pri ljubljanskem klubu.

Faye se je Bravu pridružil v začetku leta 2026 kot mlad in perspektiven nogometaš. V rumeno-modrem dresu si je hitro izboril pomembno vlogo v članski ekipi in ji pomagal do tretjega mesta v DP.

Po podatkih Transfermarkta bo Slovan moral Bravu za Faya odšteti milijon evrov odškodnine. Dvajsetletnik je imel z Bravom pogodbo do poletja 2027.

Po njegovi poti naj bi šel kmalu še en nogometaš Brava, 27-letni Venouste Baboula.