V Zagrebu so danes v protikorupcijski akciji aretirali nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Daria Šimića, poročajo hrvaški mediji, ki kot neuradni razlog za aretacijo navajajo nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na otoku Murter.

Šimića so aretirali v akciji hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) ter policije, poročajo hrvaški mediji, ki se sklicujejo na neuradne vire. Uskok in policija se o aretaciji za zdaj še nista uradno odzvala.

Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem šibeniško-kninske županije Nedo Livljanić, proti kateri je Uskok julija lani vložil obtožnico zaradi izdajanja nezakonitih odločb za kampe. Poleg nje je obtožnica tedaj zajemala še investitorja kampa na Murterju Zorana Pripuza in tri podjetnike.

Lani so zaradi domnevne fiktivne trgovine in utaje davkov aretirali tudi Darijevega brata, nekdanjega nogometaša Josipa Šimića. Po zaslišanju je priznal očitana dejanja in z Uskokom sklenil sporazum o priznanju krivde. Primer ni povezan z današnjo akcijo.

Dario Šimić je bil član hrvaške reprezentance, ko je ta osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998. Za reprezentanco je igral med letoma 1996 in 2008 ter zbral 100 nastopov. Nogometno kariero je končal leta 2010.