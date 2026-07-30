Med koncertom v spomin na Oliverja Dragojevića aretirali nekdanjega splitskega župana

Na otoku Korčula so danes pridržali nekdanjega župana Splita, vodjo Hrvaške državljanske stranke (HGS) in podjetnika Željka Keruma, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovoljenj. Pridržali so še tri osebe, vključno s Kerumovim nečakom.

Keruma so aretirali, medtem ko se je v Veli Luki na Korčuli skupaj z več družinskimi člani udeležil koncerta v spomin na umrlega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki se sklicuje na policijske vire.

Aretiran zaradi gostilne Pršut

Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne Pršut v naselju Kaštel Štafilić blizu Splita, ki naj bi jo Kerum zgradil brez ustreznih dovoljenj, vprašljiva pa je tudi legalizacija objekta, navaja Hina.

Primer je vzbudil pozornost javnosti po poročanju portala Telegram, ki je v začetku maja objavil, da naj bi bili restavracija Pršut in spremljajoči kompleks objektov, med drugim bazen, strojnica, kapelica in drugi objekti, zgrajeni nezakonito. Gradbena inšpekcija je že prej ugotovila nelegalno gradnjo in odredila odstranitev objektov, vendar jih niso porušili.

V maju je nato stekla tudi preiskava, ki jo vodi hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok).

Kerum zanika vse obtožbe

Kerum medtem zanika vse obtožbe in trdi, da je bilo vse v zvezi z gostilno opravljeno zakonito.

Nekdanji hrvaški poslanec in župan Splita, ki je bil na čelu mestnih oblasti od leta 2009 do 2013, se je lani že znašel v zaporu, kjer je preživel 15 dni, potem ko je kljub odvzemu dovoljenja vozil in povzročil prometno nesrečo v Splitu.

V zvezi s primerom gostilne Pršut so bili pridržani tudi Kerumov nečak Igor Sapunar, njegov nekdanji sodelavec in podjetnik Tomislav Režić ter občinski uradnik v Kaštelih Andrija Polić, ki naj bi odobril sporno legalizacijo objekta.

Aretacije je danes za več hrvaških medijev komentiral tudi trenutni splitski župan Tomislav Šuta, ki je poudaril, da "gospod Kerum ni član mestnega sveta, niti z njim ne sodeluje". Dejal je še, da preiskave ne želi komentirati in naj pristojni organi opravijo svoje delo.