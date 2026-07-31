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Petek,
31. 7. 2026,
7.43

Osveženo pred

41 minut

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Naj planinska koča Naj planinska koča Planinska zveza Slovenije Velika Planina

Petek, 31. 7. 2026, 7.43

41 minut

NAJ PLANINSKA KOČA 2026

Ogenj v Alpah 2026: Naravna in kulturna dediščina Male in Velike planine

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velika planina - pzs | Foto Matej Ogorevc

Foto: Matej Ogorevc

Pridružite se nam na tradicionalnem dogodku Ogenj v Alpah. Podali se bomo na Veliko planino; na izhodišče bomo prispeli z javnim potniškim prometom. Z dogodkom spodbujamo trajnostno mobilnost za obisk gora ter ozaveščamo o vplivih podnebnih sprememb na planinske poti.

Pri Domžalskem planinskem domu na Veliki planini se nam bo pridružila Marjeta Keršič Svetel, poznavalka naravne in kulturne dediščine gorskega prostora ter pristopov k njenemu varovanju. Predstavila nam bo kulturno dediščino Velike planine, vidike in pristope trajnostnega turizma, pomen ohranjanja naravne in kulturne krajine. Po druženju in krajšem postanku se bomo peš vrnili v dolino ter z javnim prevozom nazaj proti Ljubljani.

Zakaj se udeležiti?

  • Razmislili bomo o trajnostnih oblikah obiskovanja gora,
  • izvedeli boste več o vplivih podnebnih sprememb na gorski svet in se spoznali s podnebno odpornim urejanjem planinskih poti,
  • odkrili bogato kulturno dediščino Velike planine in pristope trajnostnega turizma.

Dogodek je namenjen širši javnosti in je del tradicionalne mednarodne akcije Ogenj v Alpah, ki opozarja na pomen varovanja alpskega prostora.

Prijave zbiramo do 5. 8. 2026 na tej povezavi . Število mest je omejeno, zato so prijave obvezne.

Glasovanje NPK 2026 | Foto:

Na vzponu od Stahovice do Male planine bomo premagali približno 1.200 višinskih metrov, za kar bomo potrebovali slabe 4 ure. Pogoj za udeležbo je dobra fizična pripravljenost.

Projekt Trajnostno v gore za njihovo podnebno odpornost izvajamo skupaj z organizacijo CIPRA Slovenija. Sofinancirata ga Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Podnebnega sklada.

Vir: Planinska zveza Slovenije

Naj planinska koča Naj planinska koča Planinska zveza Slovenije Velika Planina
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