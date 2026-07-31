Ogenj v Alpah 2026: Naravna in kulturna dediščina Male in Velike planine

Pridružite se nam na tradicionalnem dogodku Ogenj v Alpah. Podali se bomo na Veliko planino; na izhodišče bomo prispeli z javnim potniškim prometom. Z dogodkom spodbujamo trajnostno mobilnost za obisk gora ter ozaveščamo o vplivih podnebnih sprememb na planinske poti.

Pri Domžalskem planinskem domu na Veliki planini se nam bo pridružila Marjeta Keršič Svetel, poznavalka naravne in kulturne dediščine gorskega prostora ter pristopov k njenemu varovanju. Predstavila nam bo kulturno dediščino Velike planine, vidike in pristope trajnostnega turizma, pomen ohranjanja naravne in kulturne krajine. Po druženju in krajšem postanku se bomo peš vrnili v dolino ter z javnim prevozom nazaj proti Ljubljani.

Zakaj se udeležiti?

Razmislili bomo o trajnostnih oblikah obiskovanja gora,

izvedeli boste več o vplivih podnebnih sprememb na gorski svet in se spoznali s podnebno odpornim urejanjem planinskih poti,

odkrili bogato kulturno dediščino Velike planine in pristope trajnostnega turizma.

Dogodek je namenjen širši javnosti in je del tradicionalne mednarodne akcije Ogenj v Alpah, ki opozarja na pomen varovanja alpskega prostora.

Prijave zbiramo do 5. 8. 2026 na tej povezavi . Število mest je omejeno, zato so prijave obvezne.

Na vzponu od Stahovice do Male planine bomo premagali približno 1.200 višinskih metrov, za kar bomo potrebovali slabe 4 ure. Pogoj za udeležbo je dobra fizična pripravljenost.

Projekt Trajnostno v gore za njihovo podnebno odpornost izvajamo skupaj z organizacijo CIPRA Slovenija. Sofinancirata ga Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad in Ministrstvo za okolje in prostor s sredstvi Podnebnega sklada.

Vir: Planinska zveza Slovenije