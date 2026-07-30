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Avtor:
R. K.

Četrtek,
30. 7. 2026,
11.53

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška požar gasilci otok Vis

Četrtek, 30. 7. 2026, 11.53

31 minut

Na jahti izbruhnil požar: v celoti je zgorela in potonila

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
požar | Foto DVD Komiža/Facebook

Foto: DVD Komiža/Facebook

Danes ponoči je na jahti, ki je bila zasidrana pri hrvaškem otoku Sveti Andrija, izbruhnil požar. Posadko je gasilcem uspelo rešiti, jahta pa je v celoti zgorela in potonila, je sporočila Hrvaška gasilska zveza.

Gasilsko-reševalna služba Splitsko-dalmatinske županije je nekaj pred drugo uro ponoči prejela prijavo o požaru, ki je zajel jahto, zasidrano pri otoku Sveti Andrija v bližini bolj znanega hrvaškega otoka Vis. 

Pri intervenciji je sodelovalo pet gasilcev in en gasilski čoln gasilske enote Komiža. Intervencija se je končala ob 5.30. Posadko je gasilcem uspelo rešiti, jahta pa je v celoti zgorela in potonila.

Hrvaška požar gasilci otok Vis
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