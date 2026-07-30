Na jahti izbruhnil požar: v celoti je zgorela in potonila

Danes ponoči je na jahti, ki je bila zasidrana pri hrvaškem otoku Sveti Andrija, izbruhnil požar. Posadko je gasilcem uspelo rešiti, jahta pa je v celoti zgorela in potonila, je sporočila Hrvaška gasilska zveza.

Gasilsko-reševalna služba Splitsko-dalmatinske županije je nekaj pred drugo uro ponoči prejela prijavo o požaru, ki je zajel jahto, zasidrano pri otoku Sveti Andrija v bližini bolj znanega hrvaškega otoka Vis.

Pri intervenciji je sodelovalo pet gasilcev in en gasilski čoln gasilske enote Komiža. Intervencija se je končala ob 5.30. Posadko je gasilcem uspelo rešiti, jahta pa je v celoti zgorela in potonila.