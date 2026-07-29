Josip Varvodić novi predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja

Hrvaški olimpijski komite je v sredo za svojega predsednika izvolil 41-letnega kirurga v zagrebški bolnišnici Josipa Varvodića. Predsednik Hrvaške plavalne zveze je na mestu zamenjal Zlatka Matešo, ki je pred nekaj meseci odstopil zaradi podkupovalnega škandala, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Izvolitve so se zgodile le nekaj dni po tem, ko so v povezavi z večmilijonsko preiskavo korupcije, osredotočeno na hrvaško smučarsko zvezo aretirali uradnika odbora Damirja Šegoto.

Hrvaška še vedno zahteva izročitev svojega nekdanjega direktorja alpskega smučanja Vedrana Pavleka, ki je trenutno pridržan v Kazahstanu, zaradi obtožb, da je vodil shemo, s katero je iz zveze izčrpal skoraj 30 milijonov evrov.

Varodić, po Antunu Vrdoljaku, Zdravku Hebelu in Mateši četrti predsednik v hrvaški zgodovini, je dobil mandat do leta 2028, v glasovanju je premagal Dragana Primorca, Predsednika tekvondo zveze. Prejel je 81 glasov, 13 več pod tekmeca.

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