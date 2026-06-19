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Avtor:
STA

Petek,
19. 6. 2026,
16.45

Osveženo pred

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nogometna tržnica NK Olimpija NK Olimpija Marvin Cuni poletni prestopni rok Liverpool Bayer Leverkusen Brighton & Hove Albion Victor Munoz

Petek, 19. 6. 2026, 16.45

25 minut

Nogometna tržnica, 19. junij

Krepijo se številni evropski velikani, novinca predstavila tudi Olimpija

Avtor:
STA

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Marvin Cuni | Marvin Cuni je nova okrepitev Olimpije. | Foto Guliverimage

Marvin Cuni je nova okrepitev Olimpije.

Foto: Guliverimage

Na svetovni nogometni tržnici je v času svetovnega prvenstva zelo pestro. Liverpool, Brighton in Bayer Leverkusen so predstavili poletne novince, novega nogometaša iz tujine pa ima tudi ljubljanska Olimpija.

Angleški nogometni prvoligaš Liverpool, ki ga bo po novem vodil Andoni Iraola, je kot prvo poletno okrepitev obelodanil španskega krilnega igralca Victorja Munoza. Dvaindvajsetletnik je podpisal dolgoročno pogodbo, natančne dolžine sodelovanja pa rdeči niso razkrili.

Munoz je nazadnje igral za špansko Osasuno, ki je zanj po poročanju Transfermarkta dobila 40 milijonov evrov odškodnine.

Brighton, ki je pred kratkim za 60 milijonov evrov Tottenhamu prodal nizozemskega branilca Jana Paula van Heckeja, je ekipo za 12,7 milijona evrov okrepil s 26-letnim portugalskim bočnim branilcem Costinho iz Olympiakosa.

Odmevno okrepitev so objavili tudi pri nemškem Bayerju iz Leverkusna. Ti so za 29,5 milijona evrov pripeljali 21-letnega krilnega nogometaša Afonsa Moreiro. Portugalec je bil nazadnje član Lyona, v zadnji sezoni je na 37 tekmah zabeležil osam golov in 11 asistenc.

Zmaji predstavili Albanca, ki prihaja iz Rusije

Albanski nogometaš Marvin Cuni je nova poletna okrepitev slovenskega prvoligaša Olimpije. Štiriindvajsetletni v Nemčiji rojeni Cuni bo kot posojen igralec Rubina iz Kazana zaostril konkurenco v napadu zmajev, treningom se bo pridružil že danes, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Minulo sezono je Cuni igral v Italiji, najprej za Sampdorio, nato za Bari ter za oba kluba minulo sezono na 33 tekmah dosegel dva gola in eno podajo.

Kariero je pri 11 letih začel v mlajših selekcijah Bayerna iz Münchna, a se nikoli ni prebil v prvo ekipo. Po odhodu iz druge ekipe bavarskega velikana je v Italiji igral še za Frosinone in v serie A zbral 22 nastopov.

"Olimpija je velik klub z izjemno podporo navijačev ter visokimi ambicijami. Klubu zahvaljujem za zaupanje," je za klubsko spletno stran dejal Cuni.

"Zelo se veselim, da spoznam soigralce in trenerje. Verjamem, da je Slovenija pravo okolje zame in moj nadaljnji razvoj. Zelo sem vesel te priložnosti in dal bom vse od sebe, da pomagam klubu do zastavljenih ciljev," je še dejal igralec, ki bo na dresu nosil številko 17.

Cuni je za albansko reprezentanco odigral eno tekmo, debitiral je oktobra 2023 proti Bolgariji.

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