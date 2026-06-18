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Avtor:
STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
16.14

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
1. SNL nogometna tržnica NK Celje Veton Tusha

Četrtek, 18. 6. 2026, 16.14

5 minut

Celjani pripeljali Tusho

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Veton Tusha | Veton Tusha (na sliki desno) je nova okrepitev Celja. | Foto Guliverimage

Veton Tusha (na sliki desno) je nova okrepitev Celja.

Foto: Guliverimage

Državni nogometni prvaki so danes predstavili drugo okrepitev za novo sezono. Odslej bo dres Celjanov nosil tudi Veton Tusha, 23-letni krilni napadalec, ki v Slovenijo prihaja iz kosovske Drite, so sporočili Celjani. S slovenskimi prvaki je sklenil pogodbo do junija 2029.

Tusho so Celjani spoznali v prejšnji sezoni v končnici kvalifikacij za izločilne boje v konferenčni ligi, ko jim je v dresu prvaka Kosova povzročal kar nekaj težav. Bil je tudi eden najpomembnejših členov ekipe, ki je še drugič zaporedoma lovoriko državnega prvaka pripeljala v Gjilan.

Zdaj bo Tusha, ki je nogometno pot začel v domačem Kacaniku, nato pa prek Vardarja odšel v Turčijo, nadaljeval v Celju. Igral je še za Denizlispor, pa poljska Termalica, od koder se je vrnil na Kosovo, kjer je osvojil dva zaporedna naslova državnega prvaka z ekipo Ballkani.

Po vmesnem letu pri klubu Dinamo City v sosednji Albaniji pa je okrepil Drito, v dresu katere je v zadnjih dveh sezonah dosegel 16 zadetkov in prispeval šest podaj, so svojega novega člana predstavili Celjani.

Kosovski nogometaš je druga okrepitev Celja, pred dnevi je postal član kluba tudi Matic Ivanšek, ki se mu je iztekla pogodba z ljubljanskim Bravom. Enaindvajsetletni nogometaš, ki lahko igra na položaju bočnega branilca in krilnega napadalca, je z grofi prav tako sklenil triletno pogodbo do konca sezone 2028/29.

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