Četrtek, 18. 6. 2026, 20.32
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Victor Munoz nova okrepitev Liverpoola
Liverpool se je dogovoril za prestop Victorja Munoza iz Osasune, so sporočili iz angleškega kluba.
Napadalec, ki trenutno igra za špansko reprezentanco na svetovnem prvenstvu, je opravil zdravniški pregled v Tennesseeju v ZDA in podpisal dolgoročno pogodbo. Munoz je prva nova okrepitev po prihodu glavnega trenerja Andonija Iraole na Anfield. 22-letnik ima dva nastopa za Španijo, svoj debi proti Srbiji pa je marca zaznamoval z golom za Osasuno. Tam je v vseh tekmovanjih odigral 34 tekem, v katerih je dosegel sedem golov in pet asistenc.
Za napadalca so se najprej zanimali pri Newcastlu, a se je nato vmešal Liverpool in se dogovoril za odkupno klavzulo v višini 40 milijonov evrov.
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