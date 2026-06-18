Liverpool se je dogovoril za prestop Victorja Munoza iz Osasune, so sporočili iz angleškega kluba.

Napadalec, ki trenutno igra za špansko reprezentanco na svetovnem prvenstvu, je opravil zdravniški pregled v Tennesseeju v ZDA in podpisal dolgoročno pogodbo. Munoz je prva nova okrepitev po prihodu glavnega trenerja Andonija Iraole na Anfield. 22-letnik ima dva nastopa za Španijo, svoj debi proti Srbiji pa je marca zaznamoval z golom za Osasuno. Tam je v vseh tekmovanjih odigral 34 tekem, v katerih je dosegel sedem golov in pet asistenc.

Za napadalca so se najprej zanimali pri Newcastlu, a se je nato vmešal Liverpool in se dogovoril za odkupno klavzulo v višini 40 milijonov evrov.

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