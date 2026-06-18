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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
18. 6. 2026,
20.32

Osveženo pred

17 minut

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Natisni članek
Osasuna Liverpool Victor Munoz nogometna tržnica

Četrtek, 18. 6. 2026, 20.32

17 minut

Victor Munoz nova okrepitev Liverpoola

Avtor:
Š. L.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Victor Munoz | Victor Munoz | Foto Reuters

Victor Munoz

Foto: Reuters

Liverpool se je dogovoril za prestop Victorja Munoza iz Osasune, so sporočili iz angleškega kluba.

Napadalec, ki trenutno igra za špansko reprezentanco na svetovnem prvenstvu, je opravil zdravniški pregled v Tennesseeju v ZDA in podpisal dolgoročno pogodbo. Munoz je prva nova okrepitev po prihodu glavnega trenerja Andonija Iraole na Anfield. 22-letnik ima dva nastopa za Španijo, svoj debi proti Srbiji pa je marca zaznamoval z golom za Osasuno. Tam je v vseh tekmovanjih odigral 34 tekem, v katerih je dosegel sedem golov in pet asistenc.

Za napadalca so se najprej zanimali pri Newcastlu, a se je nato vmešal Liverpool in se dogovoril za odkupno klavzulo v višini 40 milijonov evrov. 

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