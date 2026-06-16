Dončić znova v Madridu, konec tedna v Ljubljani

Ob svojem prvem javnem nastopu po koncu sezone z LA Lakers se je Luka Dončić vrnil v Madrid, mesto, ki mu je v košarkarskem smislu dalo ogromno. Prvi dan svojega dvodnevnega obiska v Madridu v sodelovanju z Jordan Brand je Dončić obiskal Basketball Emotion, eno vodilnih košarkarskih trgovin v Španiji, kjer se je srečal z navijači in posnel intervju za priljubljeni špansko govoreči NBA-kanal Drafteados.

Dončić se z znamko Jordan trenutno mudi v Madridu, v soboto bo obiskal trgovino Airdom v Ljubljani, zatem pa ga čaka še pot v Beograd. Slovenski as je bil v španski prestolnici na posebni terapiji zaradi poškodovane mišice že aprila, da bi pospešil okrevanje, a tudi to na koncu ni bilo dovolj, da bi lahko svoji ekipi pomagal v končnici.

VÍDEO | Luka Doncic reaparece en Madrid dos meses después de someterse a un tratamiento por una lesión en los isquiotibiales. pic.twitter.com/qafMUl4Gr7 — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 15, 2026

MAÑANA EN EL CANAL 🔥



Barbaridad histórica.



Gracias @lukadoncic. Gracias @BsktballEmotion. Gracias @Jumpman23.



Luka Doncic en Drafteados Enterprises.

La vida no tiene sentido.

Esperamos que os mole mucho el vídeo de mañana.



Os queremos ❤️‍🔥 pic.twitter.com/cnnGBzMJoC — Drafteados (@drafteados) June 15, 2026

Luka Doncic está atualmente em Madrid pic.twitter.com/TxTv6jkAsg — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) June 15, 2026

Luka Doncic captado en Madrid España, parece que tendremos una entrevista en Drafteados muy pronto pic.twitter.com/JQXKU5seAy — Lakers On 𝕏 (@LakersOnX) June 15, 2026

Dončić je zdaj na promocijski dogodek prispel s svojo ekipo, vključno z osebnim fizioterapevtom Javierjem Barriem, znova pa si je ogromno časa vzel tudi za navijače. V soboto bo podoben dogodek tudi v Ljubljani. "Ekskluzivni dogodek. En dan. Ena priložnost, da postaneš del nečesa posebnega. Dogodek za prave košarkarske navdušence, poln nepozabnih trenutkov in edinstvenih doživetij. Da bo izkušnja res nepozabna, bo z vami tudi Luka Dončić," so zapisali pri trgovini Airdom, ki bo 20. junija gostila slovenskega asa na posebnem dogodku, Dončić pa je ob tem pripisal: "Se vidimo!"

Preberite še: