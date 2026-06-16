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Avtor:
R. Sp.

Torek,
16. 6. 2026,
7.09

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

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Luka Dončić Luka Dončić Madrid Los Angeles Lakers

Torek, 16. 6. 2026, 7.09

1 ura, 22 minut

Dončić znova v Madridu, konec tedna v Ljubljani

Avtor:
R. Sp.

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Luka Dončić | Luka Dončić | Foto Guliverimage

Luka Dončić

Foto: Guliverimage

Ob svojem prvem javnem nastopu po koncu sezone z LA Lakers se je Luka Dončić vrnil v Madrid, mesto, ki mu je v košarkarskem smislu dalo ogromno. Prvi dan svojega dvodnevnega obiska v Madridu v sodelovanju z Jordan Brand je Dončić obiskal Basketball Emotion, eno vodilnih košarkarskih trgovin v Španiji, kjer se je srečal z navijači in posnel intervju za priljubljeni špansko govoreči NBA-kanal Drafteados.

Dončić se z znamko Jordan trenutno mudi v Madridu, v soboto bo obiskal trgovino Airdom v Ljubljani, zatem pa ga čaka še pot v Beograd. Slovenski as je bil v španski prestolnici na posebni terapiji zaradi poškodovane mišice že aprila, da bi pospešil okrevanje, a tudi to na koncu ni bilo dovolj, da bi lahko svoji ekipi pomagal v končnici.

Dončić je zdaj na promocijski dogodek prispel s svojo ekipo, vključno z osebnim fizioterapevtom Javierjem Barriem, znova pa si je ogromno časa vzel tudi za navijače. V soboto bo podoben dogodek tudi v Ljubljani. "Ekskluzivni dogodek. En dan. Ena priložnost, da postaneš del nečesa posebnega. Dogodek za prave košarkarske navdušence, poln nepozabnih trenutkov in edinstvenih doživetij. Da bo izkušnja res nepozabna, bo z vami tudi Luka Dončić," so zapisali pri trgovini Airdom, ki bo 20. junija gostila slovenskega asa na posebnem dogodku, Dončić pa je ob tem pripisal: "Se vidimo!"

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