Zelenski prvič od ruske invazije na Ukrajino odkrito zagrozil Lukašenku: Imaš teden dni!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Belorusijo obtožil pomoči ruskim napadom z droni na Ukrajino in opozoril, da ima Minsk teden dni časa, da odstrani komunikacijsko opremo, ki naj bi pomagala pri vodenju napadov z beloruskega ozemlja. V nasprotnem primeru bo Ukrajina, kot je dejal, sama sprejela ukrepe, poroča Kyiv Independent.

Zelenski je na skupni tiskovni konferenci v Kijevu s honduraškim predsednikom Nasryjem Asfuro ostro kritiziral beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Poudaril je, da kljub njegovim trditvam, da Belorusija noče biti vpletena v vojno, režim še naprej pomaga ruski vojaški kampanji.

"Ko Lukašenko reče, da noče sodelovati v vojni, bi moral biti iskren, vsaj do svojega ljudstva. Ni edini, ki bi lahko bil vpleten v vojno. Rusija bi lahko v konflikt vpletla celotno Belorusijo," je dejal Zelenski.

Ukrajinski predsednik je dejal, da Rusija uporablja belorusko ozemlje že od prvih dni popolne invazije, in spomnil, da so bile iz Belorusije izstreljene rakete na cilje znotraj Ukrajine. Zelenski se je skliceval tudi na prejšnje pogovore z Lukašenkom in izjavil, da se je beloruski voditelj poskušal distancirati od teh napadov, češ da so jih izvedle izključno ruske sile. Zelenski je dejal, da te razlage ne sprejema.

V Belorusiji nameščeni ruski sistemi

Opozorilo se je nanašalo na sisteme nameščene na komunikacijskih stolpih v dveh beloruskih regijah, ki mejijo na Ukrajino. Po besedah ​​ukrajinskega predsednika se oprema uporablja za usklajevanje ruskih napadov brezpilotnih letal na civilna območja, ne pa na položaje na fronti.

"Naj jih odstrani. Če res noče sodelovati v tej vojni, naj odstrani to opremo in jo izklopi," je dejal ukrajinski predsednik.

Imajo teden časa za umik

Zelenski je dejal, da delovanje teh sistemov prispeva k dnevnim civilnim žrtvam v Ukrajini. Dodal je, da je teden dni več kot dovolj časa, da beloruske oblasti opremo razstavijo. "Zato naši civilisti umirajo vsak dan," je dejal. "Če tega ne stori on, bomo mi."

Izjave predstavljajo eno najbolj neposrednih javnih opozoril, ki jih je Kijev izdal Minsku, odkar je Rusija februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino. Čeprav beloruske sile formalno niso vstopile v vojno, je Belorusija Rusiji dovolila, da uporablja njeno ozemlje za vojaške operacije in logistiko, vključno med začetnim napadom na Kijev.

Zelenski je Belorusijo obtožil tudi, da ima pomembno vlogo pri oskrbi ruskih sil z gorivom. Trdil je, da bi Minsk lahko omejil izvoz, ki posredno podpira ruske vojaške operacije.

Lukašenko: Če je bil Volodimir užaljen, se mu za te besede opravičujem

Zelenski je v začetku tega tedna dejal, da Rusija še vedno išče načine, kako Belorusijo še globlje potegniti v konflikt, morda kot del širših prizadevanj za pritisk na vzhodni bok Nata. Lukašenko je 16. junija dejal, da Belorusija ne predstavlja vojaške grožnje Ukrajini, in se Zelenskemu opravičil za njegove prejšnje ostre izjave.

"Če je bil Volodimir užaljen, se mu za te besede opravičujem," je dejal Lukašenko in dodal, da je morda govoril preostro, "glede na to, da je Ukrajina v vojaškem konfliktu."