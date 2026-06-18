Velik piknik obračun v Sparu: kdo je pravi mojster žara?

Po osvežitvi in izdelkih za najmlajše je v tretji oddaji Najboljši med policami prišel čas za piknik. Ozračje se že pošteno ogreva, z vrtov in teras pa se že širi vonj po žaru. Ker je Sparu mar za kakovostno preživete trenutke z družino in prijatelji, smo tokrat preverjali, kdo zna sestaviti popoln poletni piknik: hiter, okusen in cenovno ugoden. Katera ekipa se je bolje znašla med policami in kdo je pokazal največ znanja o pikniških dobrotah, preverite v videu.

Kdo bolje pozna skrivnosti dobrega piknika?

V zeleni ekipi sta nastopila oče in hči, Matej in Anamari. Priznavata, da sta bolj kritika kot mojstra za žarom. Hitro pa se strinjata, da je najpomembnejša sestavina vsakega uspešnega piknika dobra družba.

Foto: Siol.net

Na drugi strani sta se v rdeči ekipi pomerila Borut in Slavko, dolgoletna prijatelja in, kot pravita sama, prava poznavalca piknikov. Če jima gre verjeti, sta tudi prava strokovnjaka za eno najpomembnejših nalog vsakega piknika: poskrbeti, da je pijača vedno primerno ohlajena. Jima bo to znanje prišlo prav tudi v oddaji Najboljši med policami?

Pred ekipama so bili trije izzivi, ki so preverili hitrost, spretnost in poznavanje izdelkov za popoln piknik. Najprej sta se morali podati med police in v omejenem času poiskati čim več izdelkov s pripravljenega seznama. Sledil je preizkus poznavanja cen, kjer je odločal občutek za vrednost izdelkov, o končnem zmagovalcu pa je odločal še hitri kviz znanja. Ekipa z največ zbranimi točkami je domov odnesla darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov. Čas je bil, da se tekmovanje začne. Oglejte si video in sodelujte v nagradni igri.

Prvi izziv: Tekma med policami

V prvem izzivu so se tekmovalci podali v lov na izdelke za popoln piknik, vsaka sekunda pa je lahko pomenila razliko med zmago in porazom. Na seznamu so jih čakali izdelki, ki jih pogosto najdemo na poletnih druženjih ob žaru. Med drugim so morali poiskati gorčico, šampinjone v kisu, omako barbecue, piščančja nabodala, marinirane piščančje krače, goveje burgerje, čevapčiče, kajmak in čips in druge izdelke. Čeprav gre za izdelke, ki jih v Sparu mnogi redno kupujejo za piknike, je štoparica hitro poskrbela za dodatno mero napetosti.

Ko se je odštevanje začelo, so vozički zdrveli med police. Tekmovalci so mrzlično iskali izdelke, preverjali embalaže in skušali v zgolj 60 sekundah nabrati čim več pravih izdelkov. Vsak pravilno izbran izdelek je prinesel točko, zato je bila pomembna vsaka odločitev.

Po preštetju izdelkov se je izkazalo, da je bila uspešnejša zelena ekipa. Borut in Slavko sta jih našla pet, Matej in Anamari pa sta postavila nov rekord oddaje in v eni minuti našla kar devet izdelkov s seznama. Izjemno! Kako jima je to uspelo, kakšna je njuna skrivnost? Oglejte si celotno oddajo.

Foto: Siol.net

Drugi izziv: Cene med policami

Rezultat po prvem izzivu je bil 9 : 5 v korist zelene ekipe. A nič še ni bilo odločeno. Sledil je preizkus, v katerem hitrost ni več igrala glavne vloge. Tokrat je odločalo poznavanje cen. Pred tekmovalci so bili trije izdelki s seznama za piknik, njihova naloga pa je bila, da v 45 sekundah ocenijo njihove cene. Točko je prejela ekipa, ki se je s svojo oceno najbolj približala dejanski ceni izdelka. Tokrat so morali ugibati cene gorčice SPAR (1,09 evra), mariniranih piščančjih krač SPAR BBQ (4,99 evra) in čevapčičev SPAR Budget/ Gril Majstr (4,69 evra). Bi se znali približati pravi ceni ali jo kar se da zadeti?

Po razkritju cen se je izkazalo, da sta bila pri ugibanju uspešnejša Borut in Slavko. Rdeča ekipa je dobila dve točki, zelena pa eno. Čeprav sta mojstra piknikov zmanjšala zaostanek, je pred zadnjim izzivom še vedno bolje kazalo Mateju in Anamari. Skupni rezultat po dveh igrah je bil 10 : 7 v korist zelene ekipe. A pred tekmovalci je bil še odločilni kviz znanja, v katerem je bilo še vse mogoče.

Foto: Siol.net

Tretji izziv: Veliki piknik kviz

V odločilnem piknik kvizu so morali tekmovalci pokazati svoje znanje o piknikih, žaru, hrani in Sparovih izdelkih. V 60 sekundah so morali odgovoriti na čim več vprašanj. Med drugim so ugibali, iz katere države izvira beseda piknik, kaj pomeni izraz dry aged, v kateri piknik solati najdemo zelje, korenje in majonezo ter iz katere države prihaja priljubljena omaka tzatziki. Preverili pa so tudi svoje poznavanje ajvarja, tehnik priprave mesa in drugih zanimivosti, ki jih poznajo pravi mojstri piknikov.

Obe ekipi sta se v kvizu odrezali odlično. Borut in Slavko sta zbrala kar devet pravilnih odgovorov, Matej in Anamari pa osem. Rdeča ekipa je tako dobila še zadnji izziv, vendar to ni bilo dovolj za popoln preobrat. Končno zmaga sta tako slavila Matej in Anamari Hribar, ki sta si odločilno prednost priigrala že v prvem izzivu med policami. Je bil razlog za poraz rdeče ekipe morda tudi v tem, da nakupovanje običajno prepustita boljšima polovicama?

Kljub porazu Borut in Slavko nista bila pretirano razočarana. Vsi tekmovalci so namreč prejeli lepo napolnjene Sparove vrečke z izdelki, zmagovalca pa še darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov.

Foto: Siol.net

Spremljajte oddajo Najboljši med policami Za nami je že tretja oddaja Najboljši med policami, upamo pa, da ste med ogledom dobili tudi kakšno dobro idejo za svoj naslednji piknik. Pred nami sta še dva tematsko obarvana obračuna, v katerih bodo tekmovalci znova preizkusili svoje znanje, spretnost in taktiko med trgovinskimi policami. V naslednjih oddajah bomo raziskovali svet zdravega življenjskega sloga ter odkrivali izdelke in nasvete za brezskrben ter varen dopust. Katera ekipa se bo najbolje znašla v novih izzivih? Kdo bo zbral največ točk in dokazal, da si zasluži naziv najboljšega med policami? Spremljajte nas tudi v nadaljevanju oddaje Najboljši med policami!

Oddaja 1: