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Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

Sobota,
20. 6. 2026,
7.40

Osveženo pred

56 minut

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Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji Jakob Omrzel Florian Lipowitz Giulio Pellizzari Laurence Pithie

Sobota, 20. 6. 2026, 7.40

56 minut

Dirka Po Sloveniji, 4. etapa (Kranj–Kranjska Gora, 184,7 km)

Na Vršiču se bo tresla dirka Po Sloveniji: bi lahko mladi Omrzel ogrozil Lipowitza?

Jaka Lopatič

Avtor:
Jaka Lopatič

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Florian Lipowitz | Florian Lipowitz, tretji z lanskega Toura, bo danes osrednji favorit, da obleče zeleno majico vodilnega. | Foto Guliverimage

Florian Lipowitz, tretji z lanskega Toura, bo danes osrednji favorit, da obleče zeleno majico vodilnega.

Foto: Guliverimage

Pred kolesarji na dirki Po Sloveniji je kraljevska četrta etapa, ki bo prvič resno odprla boj za skupno zmago. Favoriti se bodo morali izkazati na zahtevni trasi s tremi kategoriziranimi vzponi, glavni preizkus pa jih bo čakal na Vršiču. Pri Red Bull - BORA - hansgrohe stavijo predvsem na Floriana Lipowitza in mladega Giulia Pellizzarija, slovenske upe pa nosi Jakob Omrzel iz ekipe Bahrain Victorious. Laurence Pithie (Red Bull - BORA - hansgrohe) upa, da bo zeleno majico vodilnega predal moštvenemu kolegu. Zaprta vožnja se bo začela ob 10.20, dogajanje pa bomo podrobneje spremljali na Sportalu.

Dirka Po Sloveniji po uvodnih razburljivih dneh prihaja do etape, ki so jo najboljši kolesarji za skupno razvrstitev zagotovo že pred začetkom označili z rdečo. Četrti dan bo kraljevski, dolg 184,7 kilometra, in bo ponudil precej bolj jasno sliko o tem, kdo ima noge za boj za najvišja mesta.

Profil 4. etape na dirki Po Sloveniji 2026. | Foto: Profil 4. etape na dirki Po Sloveniji 2026.

Če so v prvih etapah še lahko veliko vlogo igrali šprinterji, bo zdaj precej manj prostora za skrivanje. V soboto bodo morali favoriti za skupno zmago pokazati vse svoje karte.

Najprej Dražgoše, nato Predel, za konec še Vršič

Dražgoše profil | Foto: Trasa bo že v prvem delu poskrbela za selekcijo. Prvi kategorizirani vzpon bo Dražgoše, dolg 4,2 kilometra s povprečnim naklonom 7,7 odstotka.

V nadaljevanju bo etapa dolgo razgibana, nato pa bo ob prehodu v Italijo na vrsto prišel še prelaz Predel oziroma Passo del Predil. Vzpon tretje kategorije je kratek, dolg 2,4 kilometra, a s povprečnim naklonom 7,7 odstotka.

Vršič profil | Foto: Prava odločilna točka dneva pa bo Vršič. Najtežji vzpon letošnje dirke bo dolg 12,5 kilometra, povprečni naklon pa znaša 7,8 odstotka. Gre za vzpon ekstra kategorije. Tisti, ki bo želel napasti, bo imel dovolj manevrskega prostora. Prvi kilometri so še nekoliko varljivi, od četrtega kilometra naprej pa se cesta resno postavi pokonci. Sledi dolg niz odsekov okoli devetih in desetih odstotkov, v zadnjem delu pa naklon še enkrat preseže deset odstotkov.

A cilj ne bo na vrhu. Kdor bo čez vrh prišel v ospredju, še ne bo na varnem. Do cilja v Kranjski Gori bo sledil še spust po znamenitih kockastih delih ceste, kjer bodo ob utrujenih nogah pomembni tudi mirna in zbrana glava.

Red Bull ima dva močna aduta

Med ekipami, ki bodo v kraljevski etapi nosile veliko odgovornost, je Red Bull - BORA - hansgrohe. Nemško-avstrijska zasedba ima v svojih vrstah Floriana Lipowitza, glavnega favorita za skupno zmago in lani tretjega na dirki Tour de France, ob njem pa še nadarjenega Italijana Giulia Pellizzarija. Ker so rdeči biki dominirali na začetku dirke, se pričakuje, da bodo imeli glavno besedo tudi danes.

Omrzel pred največjim preizkusom

Slovenski pogled bo usmerjen predvsem proti Jakobu Omrzelu. Mladi kolesar ekipe Bahrain Victorious je slovenski adut za vidnejšo uvrstitev v skupnem seštevku, kraljevska etapa pa bo zanj najtežji in hkrati najpomembnejši dan letošnje dirke.

Jakob Omrzel se dobro počuti. | Foto: Jure Banfi Jakob Omrzel se dobro počuti. Foto: Jure Banfi

Omrzel je imel letos zahtevno obdobje, vendar mu prav domače ceste in takšna etapa lahko ponudijo priložnost, da se pokaže proti močnejšim ekipam in izkušenejšim tekmecem.

Obeta se pravi kraljevski dan. Etapa bo ponudila vse, kar mora takšen dan imeti: dolžino, višinske metre, zahtevne klance, taktično igro in dvoboje med favoriti.

Dirka Po Sloveniji Po Sloveniji Po Sloveniji Jakob Omrzel Florian Lipowitz Giulio Pellizzari Laurence Pithie
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