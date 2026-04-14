Novi nissan juke: drzna oblika, električni pogon, kaj pa obstoječi hibrid? Ta ostaja.

Nissan je danes zjutraj na Japonskem razkril novo generacijo juka. Ta bo povsem električna, ponujali pa jo bodo vzporedno s prenovljeno obstoječo hibridno različico.

Nissan je z jukom leta 2010 sprožil trend kompaktnih križancev in od takrat so njih na ceste samo v Evropi spravili že 1,5 milijona. Prihodnje leto prihaja tretja generacija in ta bo vsaj za zdaj izključno električna. Nastala bo na Nissanovi platformi CMF-EV in zato si bo osnovno tehniko delila z novim leafom.

Japonci ob razkritju še niso objavili tehničnih podatkov novega juka, glede na izhodiščno platformo pa bi si lahko baterije delil z leafom. Znano je, da bodo električnega juka izdelovali v britanski tovarni Sunderland. Predserijska proizvodnja se bo začela že letos, polna proizvodnja pa nato prihodnje leto. Avtomobil lahko na cesti pričakujemo poleti prihodnje leto.

Prihaja električni, hibridni ostaja

Nissan bo električnega juka na trgu prodajal vzporedno z obstoječo generacijo s hibridnim motorjem, ki pa jo bodo delno obnovili. Na drugi strani bo novi juke dopolnil novo Nissanovo električno ponudbo, kjer izstopata predvsem letošnji novosti - leaf in micra.

