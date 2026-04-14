Miro Cerar: V tem trenutku je prenagljeno karkoli napovedovati

S petkovo izvolitvijo predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića na mesto predsednika državnega zbora smo korak bližje na poti do nove vlade, ki bo, kot vse kaže, desnosredinska.

"Dokler ni konec, ni konec. Seveda od nas zunanjih opazovalcev ta hip nihče ne more vedeti, kaj bo, je pa res, da je z izvolitvijo Zorana Stevanovića in glede na to, da je po ugotovitvah raznoraznih analitikov program Resni.ce v večji meri bolj soroden desnim kot levim strankam, mogoče sklepati, da obstaja večja verjetnost, da se bo lahko sestavila desna koalicija kot pa leva," ocenjuje ustavni pravnik in nekdanji predsednik vlade Miro Cerar, a ob tem doda, da je v tem trenutku še prenagljeno karkoli napovedovati. "Dokler ne bo nekdo jasno pokazal, da ima dogovor o koaliciji, ne more biti nihče stoodstoten, kaj se bo zgodilo."

Ob tem opozori, da bo katerakoli vlada, desna ali leva, šibka. Glede na trenutne zaostrene razmere med eno in drugo stranjo namreč ne gre pričakovati čudežnega preobrata in oblikovanja neke vlade, ki bi se povezala prek sredine, razmišlja sogovornik. "Če bi se še vedno skušala oblikovati koalicija pod taktirko Goloba, pa nimamo nobenih jasnih indicev, katere stranke bi jo lahko tvorile, ker se zdaj vse obrača v drugo stran razmišljanja," še doda.

Kakšno vlado potrebuje Slovenija?

V nadaljevanju pogovora Cerar poudari, da Slovenija v situaciji, ko sta politična in pravna kultura na zelo nizki, verjetno celo najnižji ravni do zdaj, potrebuje vlado, ki bo podpirala institucije pravne države.

"Potrebujemo vlado, ki bo podpirala to, kar vsi govorijo; boj proti korupciji, klientelizmu, nepotizmu, predvsem pa bo podpirala uveljavljanje demokratičnih vrednot, med katere sodijo tudi dialog, spoštovanje političnih tekmecev in toleranca, da se kljub razlikam dosegajo sporazumi na ključnih točkah, ki so v nacionalnem interesu. Vsega tega zdaj močno primanjkuje in rekel bi, da se situacija na vseh omenjenih področjih slabša. To pomeni odstopanje od ustavnih načel in ustavnih vrednot, država se institucionalno slabi, zaupanje v institucije pada," je jasen sogovornik.

"Povsem legitimno je, da državljani pričakujemo, da se bo tisti, ki bo sestavil vlado, in politika v celoti, začela obnašati drugače. Ravno v nasproti smeri od te, v katero smo šli zdaj. Tukaj je zadeva skrb vzbujajoča, ker signali, ki jih vsi dajejo, kažejo, da se bo nadaljeval razkol med obema poloma, lahko se celo poglobi."

Ko beseda nanese na boj proti korupciji, Cerar spomni na obljube Stevanovićeve stranke Resni.ca. "Zanimivo bo spremljati, koga bo podprl Stevanović za mandatarja. Izjavil je, da bo njegova stranka izrazito protikorupcijsko naravnana. Tistemu, ki ga bo podprl, bo pripisal protikorupcijsko naravnanost. Zanimivo bo opazovati ta vidik, če odmislimo to, kar se dogaja zdaj, ko s svojimi manevri in izjavami verjetno ne bo prepričal nobenega resnega oziroma odgovornega volivca," je o novoizvoljenem predsedniku državnega zbora povedal nekdanji predsednik vlade.

Upanje je zelo majhno

Po Cerarjevih besedah je za državo ključno, da se začnejo ponovno vzpostavljati demokratični standardi, ki bodo omenjene negativne prakse začeli odpravljati. Sam prizna, da je upanje v tej smeri sicer zelo majhno, ter ob tem spomni na pomen civilne družbe in javnosti, ki bo morala pozorno in aktivno spremljati delo nove koalicije.

"Očitno je zelo majhna verjetnost, da bodo akterji, ki so nas pripeljali do sem, zadevo znali sami spremeniti. Postavljeni smo pred dejstvo, volitve so bile, volilni izid je treba sprejeti in na njem graditi, zato si moramo želeti koalicije, ki bo uspešno delovala, ter jo nadzirati in spodbujati v smereh, ki sem jih nakazal," je sklenil Cerar.