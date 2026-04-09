Mestna občina Celje gradnja most Celje

Manjša poplavna ogroženost

V Celju bodo porušili most na Polulah, sledijo popolne zapore

Most Polule | Foto Mestna občina Celje

V Celju začenjajo rušenje starega mostu čez Savinjo na Polulah. Zaradi del bo cesta do odcepa Zvodno zaprta od 14. aprila do 30. junija, most pa bodo začeli rušiti 21. aprila. Rušenje je del zaključne faze gradnje novega mostu in protipoplavnih ureditev. V prispevku si oglejte še, kako bo videti novi most.

Zaključna faza gradnje novega mostu, ki je del obsežnih protipoplavnih ukrepov, sofinanciranih iz načrta za okrevanje in odpornost, bo hkrati tudi ena najzahtevnejših faz projekta, saj obsega tudi rušenje obstoječega mostu čez Savinjo. 

Odstranitev starega mostu in ureditev struge Savinje sta ključna koraka pri vzpostavitvi celovite protipoplavne zaščite Celja.

Na Mestni občini Celje poudarjajo, da gre za nujna dela, s katerimi zmanjšujejo poplavno ogroženost in dolgoročno povečujejo varnost ljudi, domov ter infrastrukture.

Vsi glavni protipoplavni ukrepi morajo biti zaključeni do konca junija. V strugi reke so predvidene obsežne ureditve, ki jih brez odstranitve starega mostu ni mogoče izvesti.

Zaradi izvedbe del bo cesta Celje–Zagrad–odcep Zvodno popolnoma zaprta od 14. aprila do 30. junija, most na Polulah pa od 21. aprila.

V času zapor bo promet preusmerjen na občinske in državne ceste ter zaledne poti, kjer bodo veljali začasni prometni režimi (enosmerni promet, semaforji ali reditelji). Posebna ureditev bo veljala za javni potniški promet in šolske prevoze. Intervencijskim službam bo dostop zagotovljen ves čas, pešci pa bodo preusmerjeni na druge poti.

Na Mestni občini dodajajo, da bo prometne tokove nekoliko olajšal novi most pri Zgodovinskem arhivu Celje, ki so ga odprli marca.

Tako bo videti novi most

Novi most, ki bo dolg 110 metrov, bo prečkal Savinjo pod kotom 90 stopinj in bo brez podpor v rečni strugi. Foto: Mestna občina Celje

Na mostu bosta dva vozna pasova ter ločena mešana površina, ki bo namenjena varnemu prečkanju mostu kolesarjev in pešcev. Foto: Mestna občina Celje

