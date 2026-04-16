Mojca Šetinc Pašek se vrača na RTV: znano je, kaj bo delala

Mojca Šetinc Pašek | Nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek se po koncu poslanskega mandata vrača na RTV Slovenija. | Foto Nebojša Tejić/STA

Nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek se po koncu poslanskega mandata vrača na RTV Slovenija.

Mojca Šetinc Pašek, nekdanja poslanka Gibanja Svoboda, ki se je lani priključila Socialnim demokratom in se ji nato po letošnjih volitvah ni uspelo ponovno prebiti v parlament, se je po poročanju Večera vrnila na javni zavod RTV Slovenija. Na RTV Slovenija je imela sklenjen sklep o suspenzu pogodbe o zaposlitvi, zdaj pa je znano tudi, kaj in kje bo po vrnitvi na javni zavod delala novinarka in nekdanja poslanka.

Nekdanja poslanka Mojca Šetinc Pašek je imela za čas opravljanja poslanskega mandata, skladno z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom o poslancih, sklenjen sklep o suspenzu pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katerega so ji pravice in obveznosti iz delovnega razmerja mirovale za čas opravljanja poslanske funkcije, so za časnik Delo pojasnili na RTVS.

Vrača se v uredniško-producentsko enoto kulturno-umetniškega programa

Po tem, ko se ji na letošnjih državnozborskih volitvah ni ponovno uspelo uvrstiti v državni zbor, se po koncu poslanskega mandata Šetinc Pašek vrača na delovno mesto novinarke komentatorke, je še poročalo Delo. Z RTV Slovenija so sporočili tudi, da bo Šetinc Pašek "opravljala dela in naloge v skladu s pogodbo o zaposlitvi v uredniško-producentski enoti kulturno-umetniškega programa Televizije Slovenija".

Po zakonu imajo poslanci, ki so ob izvolitvi v delovnem razmerju, pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata vrnejo na delo, ki so ga opravljali, ali pa na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove strokovne izobrazbe.

