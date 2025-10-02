Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
2. 10. 2025,
9.08

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili Prodaja avtomobilov Norveška

Četrtek, 2. 10. 2025, 9.08

1 ura, 8 minut

Norveška

Nov rekord Norvežanov: zadnjih mesec le 245 novih avtomobilov ni bilo električnih

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Tesla model Y juniper | Tesla model Y je zanesljivo najuspešnejši avtomobil na norveškem trgu. | Foto Tesla

Tesla model Y je zanesljivo najuspešnejši avtomobil na norveškem trgu.

Foto: Tesla

Norvežani so septembra postavili nov rekord – kar 98 odstotkov vseh prodanih novih avtomobilov je bilo električnih.

Večkrat smo že poročali o nemških avtomobilskih prodajnih salonih, kjer novih avtomobilov s klasičnimi motorji skoraj ni več mogoče kupiti. Zaradi visoke obdavčitve avtomobilov s klasičnimi motorji so bili ti dražji od električnih, trg pa se je odzval in z urejeno infrastrukturo (večina Norvežanov polni doma, podobno kot Slovenci) prestopil na električna vozila. 

Septembra sta na Norveškem padla dva rekorda. Kar 98,3 odstotka vseh novih osebnih avtomobilov je bilo električnih. Drugi rekord pa je 95-odstotni delež električnih avtomobilov v prvih devetih mesecih letošnjega leta.

Septembra so na Norveškem registrirali 14.329 novih osebnih avtomobilov. Električnih je bilo 14.084, preostalih z bencinskim, hibridnim ali dizelskim pogonom pa 245. Med temi pa je bila skoraj polovica avtomobilov z dizelskim motorjem (105), komaj zaznavni pa so bili bencinski hibridi. 

Na vrhu tesla model Y, najbližje sta električna toyota in volkswagen

Med posameznimi avtomobili na Norveškem zanesljivo vodi tesla model Y s 16-odstotnim tržnim deležem. Letos so jih v devetih mesecih registrirali 18.309. Drugi je toyota bZ4X (5.439), tretji pa volkswagen ID.4 (5.292). Prva deseterica je izključno električna – poleg omenjenih so v njej še volkswagen ID.7, volkswagen ID.3, nissan ariya, škoda enyaq, tesla model 3, volvo EX30 in BYD sealion 7. Med znamkami ima Tesla z dvema avtomobiloma 19-odstotni tržni delež.  
 

električni avtomobili Prodaja avtomobilov Norveška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.