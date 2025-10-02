Večkrat smo že poročali o nemških avtomobilskih prodajnih salonih, kjer novih avtomobilov s klasičnimi motorji skoraj ni več mogoče kupiti. Zaradi visoke obdavčitve avtomobilov s klasičnimi motorji so bili ti dražji od električnih, trg pa se je odzval in z urejeno infrastrukturo (večina Norvežanov polni doma, podobno kot Slovenci) prestopil na električna vozila.

Septembra sta na Norveškem padla dva rekorda. Kar 98,3 odstotka vseh novih osebnih avtomobilov je bilo električnih. Drugi rekord pa je 95-odstotni delež električnih avtomobilov v prvih devetih mesecih letošnjega leta.

Septembra so na Norveškem registrirali 14.329 novih osebnih avtomobilov. Električnih je bilo 14.084, preostalih z bencinskim, hibridnim ali dizelskim pogonom pa 245. Med temi pa je bila skoraj polovica avtomobilov z dizelskim motorjem (105), komaj zaznavni pa so bili bencinski hibridi.

Na vrhu tesla model Y, najbližje sta električna toyota in volkswagen

Med posameznimi avtomobili na Norveškem zanesljivo vodi tesla model Y s 16-odstotnim tržnim deležem. Letos so jih v devetih mesecih registrirali 18.309. Drugi je toyota bZ4X (5.439), tretji pa volkswagen ID.4 (5.292). Prva deseterica je izključno električna – poleg omenjenih so v njej še volkswagen ID.7, volkswagen ID.3, nissan ariya, škoda enyaq, tesla model 3, volvo EX30 in BYD sealion 7. Med znamkami ima Tesla z dvema avtomobiloma 19-odstotni tržni delež.

