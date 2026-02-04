Čeprav bo svečano odprtje olimpijskih iger šele v petek, pa se bodo prva olimpijska tekmovanja začela že danes. Čast, da bodo odprli tekmovanje, je pripadla športnikom v krlingu, v Cortini bodo ob 19.05 na na sporedu štiri tekme skupinskega predtekmovanja v mešanih dvojicah.

Že dopoldne pa bodo olimpijsko progo v Bormiu na prvem treningu pred sobotno tekmo preizkusili smukači, med njimi bosta tudi Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater.

Specialista za hitre discipline sta člana 37-članske slovenske odprave tekmovalcev, ta je najmanjša v tem stoletju oziroma v obdobju od leta 1998, ko je v Naganu nastopilo 34 slovenskih športnikov.

Odprtje zimskih olimpijskih iger bo v petek, 6. februarja, ob 20. uri. Glavna slovesnost bo potekala na stadionu San Siro v Milanu, druge otvoritvene slovesnosti, na katerih bodo sodelovali športniki, pa bodo potekale tudi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu.

