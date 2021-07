Slovenskemu junaku Pogačarju se je topilo srce

Drugi nastop na Dirki po Franciji, druga skupna zmaga. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar ima tako stoodstotni izkupiček na dirki vseh dirk. A sam pravi, da ni gospodar dirke, čeprav je v velikem slogu pokoril tekmece. "Lepo je bilo dirkati na Touru. Po lanski zmagi sem prišel s tako dobro ekipo UAE Emirates. Ne morem opisati, kako vesel sem, da sem del te družine. Srce se mi topi, da je z mano vse dni. Da so se pripravljali na Tour. Zelo sem vesel in ponosen, da sem del ekipe in poti. Hvala družini, punci, prijateljem," je bil ob velikem zmagoslavju čustven Pogačar.

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je postal dvanajsti kolesar v zgodovini, ki mu je sloviti Tour de France uspelo osvojiti dvakrat, in trinajsti, ki je dirko vseh dirk zmagal dvakrat zapored. Je pa edini, ki mu je to uspelo v desetih mesecih – jasno, zaradi koronavirusa. Še vedno je na prvem mestu Miguel Indurian, ki je podvig spisal petkrat zaporedoma med letoma 1991 in 1995.

Sicer pa so ob njem še Jacques Anquetil, Eddy Mercx in Bernard Hunault, ki so si pokorili Dirko po Franciji petkrat. Kot je to v športu navada, navijači in stroka iščejo vzporednice med šampioni. To zlasti velja pri mladih, ki stopicajo po sledeh legend. A Tadej ne mara primerjav: "Vsak kolesar je unikaten in ima svojo osebnost ter druge stvari. Nimam se za šefa. V Franciji sem bil, da dirkam in ob tem uživam. Karkoli pride, pride, vendar se ne želim primerjati z drugimi."

Rumena, bela, pikčasta majica

A je jasno, da se tega tudi v bodoče ne bo mogel ogniti, kajti s svojo prezenco in nastopi kani ogromno pogledov in pozornosti. Letošnji Tour je bil zanj drugačen kot lanski, ko si je šele v predzadnji etapi z izjemno vožnjo na kronometru prikolesaril rumeno majico in skupno zmago. Letos je Primož Roglič, ki je lani več dni kolesaril v rumenem in bil tik pred velikim zmagoslavjem, odpadel praktično že v tretji etapi, ko zaradi grdega padca ni mogel več kolesariti, kot je upal.

Tadej Pogačar je uspeh proslavil z moštvenimi kolegi pri UAE Emirates. Foto: Reuters

Pogi je do prestižne majice prišel v osmi etapi in jo imel na svojih plečih vse do Pariza. Da je bil dominanten v igri, ki jo rad igra, povedo tudi te številke, če si morda kdo ni ogledal letošnje izvedbe – trikrat je osvojil etapo, ob rumeni majici osvojil še belo za najboljšega mladega, ki je bila v njegovi lasti vse od prve etape naprej, in pikčasto za najboljšega na gorskih ciljih.

Konec koncev se lahko pohvali tudi z zeleno, ki je bila v lasti Marka Cavendisha. Z Britancem sta si namreč izmenjala majici v eni izmed etap. "Na letošnjem Touru sem pokazal svoj maksimum. Zelo vesel sem bil, da sem v Pirenejih dvakrat zmagal. Hotel sem napadati prej, vendar nisem mogel. Dal sem vse od sebe in to je bilo dovolj."

Zmag ne more primerjati

Od leta 2019 naprej je šele član UAE Emirates in del karavane WorldTour. Tudi sam ni pričakoval, da se bo tako ekspresno zapisal med nesmrtne. Že v krstnem letu je z dobrimi predstavami prisilil vodilne, da so mu dali vozovnico za Vuelto, na kateri bi se "le" učil. A je bil na koncu tretji, osvojil belo majico za najboljšega mladega in bil v skupnem seštevku tretji za Rogličem in Alejandrom Valverdejem.

V korona letu 2020 je tako premierno nastopil na Touru in ga v velikem slogu osvojil, na francoskih cestah pa je kraljeval tudi letos. In to pri le 22-letih. Frazo nebo je njegova meja smo lahko večkrat slišali pri košarkarskem čarovniku Luki Dončiću in enako je pri njem. Z izjemnim občutkom za dirkanje, odličnimi predispozicijami in regeneraciji je trenutno najbolj dovršen kolesar. Za uspeh "le" potrebuje ekipo, ki ga bo ščitila na ravninskem delu, za klanec pa je nekako videti, da sta dva do trije pomočniki dovolj, da nadzira najboljše.

Tadej Pogačar je v pravih trenutkih navil obrate. Foto: Reuters "Ne morem primerjati obeh zmag. Ne morem reči, katera je slajša. Lani se je vse odločilo zadnji dan. Čustva so bila lani bistveno bolj prisotna. Letos sem rumeno dobil že zgodaj in je bilo drugače," je slovenski junak primerjal zmagi.

In katere so bile njegove prve besede po velikem zmagoslavju na Elizejskih Poljanah? "Lansko leto bi moral pripraviti govor za prvo zmago, vendar nisem vedel, kaj naj napišem. Tudi letos sem rekel, da bom govoril s srca. Povedal bom, kar imam za povedati. Hvala vsem, ki ste prišli in nas podpirali tri tedne. Vsem francoskim navijačem. Lepo je bilo dirkati na Touru. Po lanski zmagi sem prišel s tako dobro ekipo UAE Emirates. Ne morem opisati, kako vesel sem, da sem del te družine. Srce se mi topi, da je z mano vse dni. Da so se pripravljali na Tour. Zelo sem vesel in ponosen, da sem del ekipe in poti. Ne bom jokal. Hvala vsem. Težko leto zaradi covida je bilo. Upam, da bomo naslednje leto tu brez mask. Hvala organizatorju, ki je opravil tako dobro delo. Ne morem mimo moje družine, punce in prijateljev. Upam, da sem dovolj povedal. Super vesel sem. Hvala vsem," je s čustvenim prizvokom govoril Pogačar.

V Tokiu so skušal dirkati na zmago, kakopak

Zdaj bo hitro obrnil list, saj iz Pariza sledi let za Tokio, kjer bo 24. julija skupaj z Rogličem, Janom Tratnikom in Janom Polancem nastopil na cestni dirki na olimpijskih igrah: "Tokio prihaja zelo hitro. Časa za regeneracijo ni. Tudi časovna razlika in vročina z veliko vlage lahko vplivata. Tja bom odpotoval po novo izkušnjo. Jasno, bom super motiviran, saj so le olimpijske igre, ki so na vsake štiri leta. Zgrabil bom priložnost in skušal dirkati na zmago."

Tri majice so sicer v lasti Tadeja Pogačarja - bela, pikčasta in najbolj prestižna rumena. Le zelena je v lasti Marka Cavendisha, ki je bil streljaj, da podre rekord po številu zmag na Dirki po Franciji. Foto: Guliverimage

Kaj drugega se od velikega šampiona ne pričakuje, ki naj bi po olimpijskih igrah misli usmeril na Vuelto, kjer se pričakuje veliki troboj med njim Rogličem in Eganom Bernalom. Bomo videli, ali bo Tadej, ki je zagotovo utrujen, dejansko odpotoval na Vuelto, čeprav so v ekipi potrdili njegov nastop. Vendarle bo potreboval ob sebi najboljše kolesarje, ki pa so se "skurili" na Touru. In če gre takšen šampion na dirko, se od njega pričakuje boj za skupno zmago, za kar bo pa potreboval najboljše razpoložljive sile.