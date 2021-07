S Pogačarjem se spoštujeta, pomagata, a sta po drugi strani "sovražnika"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Prišel sem pomagat Primožu. Nekaj kart sem imel na mizi. Na žalost smo Rogliča izgubili. Dobil sem priložnost. Neverjetno je. Še sam ne vem, kaj se dogaja. Zelo sem vesel," je danski kolesarski up Jonas Vingegaard vesel drugega mesta na Dirki po Franciji. Tadej Pogačar je bil edini, ki ga je premagal. In o njem ima lepo mnenje, je pa začutil, da morda ni nepremagljiv.

Jonas Vingegaard je prišel na Tour de France skozi stranska vrata. Sprva je bilo načrtovano, da bo Tom Dumoulin nastopil na dirki vseh dirk, vendar se je Nizozemec nato odločil, da svojo kariero začasno prekine. Tako se je mesto sprostilo za Danca, ki je dobre vožnje nakazal že lani na Vuelti, ko je pomagal Primožu Rogliču do druge zaporedne zmage, in na letošnji Dirki po Baskiji, ko je zaostal le za moštvenim kolegom in prehitel Tadeja Pogačarja.

Na začetku Toura se mu niti sanjalo ni, da bo na koncu tisti, ki bo najbližje slovenskemu šampionu, ki je še drugič zapored osvojil Tour de France. "Na Tour smo prišli s Primožem kot osrednjim vodjo. Ko je odšel, nas je udarilo. Padli smo. Izgubili smo štiri fante, a smo se borili. Drugi teden se je začelo obračati. Zmagali smo dve etapi. Povzpel sem se na tretje, četrto mesto. V tretjem tednu smo se borili. Za nas je bil ta teden izjemen," je Vingegaard na hitro povzel, kaj se je na Touru dogajalo.

"Bil bi bližje Pogačarju, ker sem čakal Primoža, a ..."

Na vprašanje, ali bi bil bližje Pogačarju kot zdaj (5:20), je odgovoril: "Bil bi bližje, ker sem čakal Primoža, ko je padel. Bilo je 1:20. A v skupnem seštevku ne bi naredilo razlike. Še vedno bi bil drugi. Pogačar je bil tako močan, da nismo mogli narediti ničesar več. Tour je osvojil v deževnih etapah. Lahko bi bil morda minuto bližje, vendar ne bi naredilo razlike."

Foto: Guliverimage

Danec, ki bo letos dopolnil 25 let, je na znameniti Mont Ventoux pokazal, da ima v nogah dinamit. Na enem odseku je šel celo hitreje od rekordnega dosežka legendarnega Marca Pantanija, ko je bil ta v najboljših letih. Prav tako se je izkazal v vožnji na čas. V peti etapi je imel tretji dosežek, prav tako v sobotni, v kateri je bil hitrejši od našega asa, ki pa je imel misli že pri končnem zmagoslavju in se vožnje na čas ni lotil tako kot v peti etapi, ko je pokoril vse tekmece.

Naslednje leto se Tour začne v njegovi državi

"Imel je pet minut in pol. Ne vem, ali je šel na polno. Nekaj sem mu vzel. Morda je tudi to dobro za samozavest, da ni nepremagljiv," je dejal Jonas in se dotaknil še odnosa s Pogačarjem: "Spoštujemo se, zelo prijazen fant je. Tudi pomagava si. Po drugi strani smo na cesti 'sovražniki'. Spoštujemo se."

Spoštujeta se, poudarja Jonas. Foto: Reuters

Vse do leta 2018 je Jonas še delal na ribiški tržnici in se kolesarstvu posvečal šele v popoldanskem času. Prav zato izjemno hitro napreduje in se razvija v raznovrstnega kolesarja, ki bi lahko v prihodnje osvojil tudi kakšno od tritedenskih dirk: "Ko sem delal na ribiški tržnici, je bilo zelo naporno, ker sem moral zgodaj zjutraj v službo, potem pa še trenirati štiri ure. Zato sem naredil takšen korak naprej, odkar sem se povsem posvetil kolesarstvu."

V zadnjih letih se je veliko naučil od mentorja Rogliča in stopica po njegovi poti. Naslednje leto bi lahko na kakšni od tritedenskih dirk dobil celo priložnost, da jo začne kot kapetan. Zelo pa bi rad še drugič v karieri nastopil na Touru: "Naslednje leto bom morda večkrat kapetan na dirkah, bomo videli. Nastop na Dirki po Franciji bi bil nekaj posebnega. Naslednje leto namreč pride v Köbenhavn. Rad bi prišel v ekipo. Izjemno bo štartati Tour v lastni državi."