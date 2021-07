Pogačar navdušil, trojica s sporočilom Rogliču pa ganila

Lepa gesta slovenskega trojčka, Pogačar, Mohorič in Mezgec, ki danes ni pozabila na nesrečnega Rogliča, je navdušila splet:

Slovenska smučarska zvezdnica Ilka Štuhec ve, kako se počutijo zmagovalci

Tudi Tim Gajser nas razveseljuje na dveh kolesih

Naš biatlonski as Jakov Fak je ljubitelj kolesarstva

Pa nogometni zvezdnik Jan Oblak

Rokometaši Celja Pivovarne Laško

Predsednik Borut Pahor prav tako

Ponosen je tudi Pogačarjev poljski pomočnik Rafal Majka

Košarkarski klub Cedevita Olimpija

Nekdanji španski kolesarski šampion, Alberto Contador: "Čestitke! Velik šampion in dober fant."

Pogačar navdušuje svet

"Najmlajši z dvema zmagama na Touru. Prvi, ki je zmagal dvakrat v manj kot letu dni. Prvi, ki je dvakrat dobil rumeno, pikčasto in belo majico."

🏆 Tadej Pogačar wins the 2021 Tour de France! 🏆



👏 The youngest person to win twice.



👏 The first person to win twice within a year.



👏 The first person to win the yellow, polka-dot and white jerseys two years in a row.



What a rider 🙌



In full ⬇