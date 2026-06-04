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Avtor:
Na. R.

Četrtek,
4. 6. 2026,
14.11

Osveženo pred

52 minut

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Sibirski tiger živalski vrt Ljubljana mačka ogrožene živali skrb

Četrtek, 4. 6. 2026, 14.11

52 minut

Nova tigričja družina: v Ljubljani so se skotili trije mladiči sibirskega tigra #video #foto

Avtor:
Na. R.

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V ljubljanskem živalskem vrtu so se pred dobrim tednom skotili trije mladiči sibirskega tigra. So potomci samice Arise in samca Ussurija, predstavnikov redke in ogrožene podvrste sibirskega tigra. Njuno uspešno razmnoževanje predstavlja pomemben prispevek k ohranjanju te izjemne živalske vrste, so sporočili iz ZOO Ljubljana.

Poleti leta 2024 sta v ZOO Ljubljana prispela samica Arisa iz živalskega vrta Zamość na Poljskem in samec Ussuri iz živalskega vrta Kristiansand na Norveškem. Arisa je stara štiri leta, Ussuri pa pet let. 

Oba pripadata sibirskemu tigru, največji podvrsti tigra in eni najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. | Foto: ZOO Ljubljana Oba pripadata sibirskemu tigru, največji podvrsti tigra in eni najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. Foto: ZOO Ljubljana

Pomembna vrsta v naravi

Tigri so vrhovni plenilci in imajo pomembno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja v ekosistemih. S plenjenjem rastlinojedih živali preprečujejo njihovo prekomerno razmnoževanje in prispevajo k ohranjanju zdravih gozdnih habitatov.

Velikost življenjskega prostora tigra je odvisna predvsem od količine plena. Na območju enega samca lahko živi več samic, svoje območje pa tigri označujejo z urinom, iztrebki in praskanjem po drevesih ter tleh.

Ocenjuje se, da danes v naravi živi okoli 500 sibirskih tigrov, kar je več kot pred dvema desetletjema, vendar njihova prihodnost še vedno ni samoumevna. | Foto: ZOO Ljubljana Ocenjuje se, da danes v naravi živi okoli 500 sibirskih tigrov, kar je več kot pred dvema desetletjema, vendar njihova prihodnost še vedno ni samoumevna. Foto: ZOO Ljubljana

Ogroža jih človek

Kljub uspešnim naravovarstvenim prizadevanjem ostaja sibirski tiger ogrožena vrsta.

V naravi ga še vedno ogrožajo izguba življenjskega prostora, konflikti z ljudmi, krivolov in podnebne spremembe. 

Samotarska mama

Tigri so večino življenja samotarske živali in se združujejo predvsem v času parjenja. Po približno stotih dneh brejosti samica skoti do šest mladičev. Ob rojstvu so slepi, nemočni in popolnoma odvisni od matere.

Ussuri je svojo starševsko vlogo opravil s parjenjem, saj pri tigrih za mladiče skrbijo izključno samice. Arisa je prvič postala mama in se je v novi vlogi odlično znašla. Je skrbna, zaščitniška in pozorna, njeni mladiči pa na varnem v brlogu sesajo mleko in hitro rastejo.

Strokovno osebje njihovo odraščanje ves čas spremlja s pomočjo kamere, nameščene v brlogu, pri čemer skrbijo, da imajo živali čim več miru. | Foto: ZOO Ljubljana Strokovno osebje njihovo odraščanje ves čas spremlja s pomočjo kamere, nameščene v brlogu, pri čemer skrbijo, da imajo živali čim več miru. Foto: ZOO Ljubljana

Mladiči ob rojstvu tehtajo le kilogram 

Ob rojstvu tehtajo mladiči približno en kilogram. Po nekaj dneh odprejo oči in začnejo raziskovati svojo okolico. Prve mesece življenja se hranijo predvsem z materinim mlekom, nato pa postopoma spoznavajo tudi drugo hrano.

Ko odrastejo, spremljajo samico pri iskanju hrane ter se učijo spretnosti, ki jih bodo potrebovali za samostojno življenje. Materino območje običajno zapustijo med drugim in tretjim letom starosti, spolno zrelost pa dosežejo med tretjim in četrtim letom.

Sibirski tiger, mladiči | Foto: ZOO Ljubljana Foto: ZOO Ljubljana Za uspešno vzgojo mladičev Arisa potrebuje mirno in varno okolje. Obiskovalce zato prosijo, da ob ogradi tigrov ne trkajo po steklih ter živali opazujejo mirno in spoštljivo. 
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