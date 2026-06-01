Vreme

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
5.59

Brane Gregorčič vreme napoved Slovenija

Meteorolog Gregorčič: Ta teden nas bodo prešle tri vremenske fronte

Brane Gregorčič | "Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje," napoveduje meteorolog Brane Gregorčič. | Foto STA

"Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje," napoveduje meteorolog Brane Gregorčič.

Današnji začetek meteorološkega poletja bo deževen, razgibano vremensko dogajanje pa se obeta tudi prihodnje dni. Kakšne izrazite vročine v prvem tednu meteorološkega poletja ni pričakovati, je dejal Brane Gregorčič z Agencije RS za okolje (Arso). Minula meteorološka pomlad je bila nekoliko toplejša od dolgoletnega povprečja.

Vremenska fronta je v nedeljo od severozahoda dosegla Alpe in danes prehaja preko Slovenije. Pred njo je k nam dotekal v višinah nekoliko bolj vlažen in še dokaj topel zrak, nastalo je več neviht.

Tudi danes bo dopoldne še oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 26 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci.

"Prvi teden meteorološkega poletja nam prinaša dokaj razgibano vremensko dogajanje, prešle nas bodo verjetno tri vremenske fronte. Prva v ponedeljek, druga v sredo in najverjetneje še tretja v petek. Vmes bodo seveda tudi sončna obdobja, bodo pa tako jutranje temperature nekje med 10 in 15, najvišje dnevne pa od 20 do 25, proti koncu tedna morda kakšno stopinjo nad 25. Torej kakšne izrazite vročine v prvem poletnem tednu ne bo," je dejal Gregorčič.

Do konca tega tedna pričakuje večinoma med 30 in 60 milimetrov padavin, ki bodo marsikje dobrodošle.

Meteorološka pomlad nekoliko toplejša od dolgoletnega povprečja 

Po zadnjih podatkih Sušomera, objavljenega minuli četrtek, so bile namreč zmerno sušne razmere podzemnih voda v vodonosnikih gorenjske, ljubljanske, savinjske, koroške in spodnjeposavske regije. V ostalih regijah so bile običajne vodne razmere in razmeroma dobro količinsko stanje vodonosnikov. Ima pa vse več rek po državi malo vodnatost, predvsem reka Mura je za ta letni čas izrazito malo vodnata, so zapisali pripravljavci Sušomera na Arsu.

Glede minulega trimesečja letošnje meteorološke pomladi pa je Gregorčič povzel, da je ta bila nekoliko toplejša od dolgoletnega povprečja. V meteorološki pomladi je bila v zahodni Sloveniji količina padavin blizu dolgoletnemu povprečju, v vzhodni polovici države pa nekoliko pod dolgoletnim povprečjem, pri čemer so razlike od kraja do kraja lahko precejšnje.

Gregorčič je spomnil tudi na precejšnja temperaturna nihanja. Tako smo sredi maja imeli kar hladno obdobje, ravno v času t. i. ledenih mož, nato pa smo imeli skorajda že prvi vročinski val.

Meteorološko poletje zajema mesece junij, julij in avgust, koledarsko poletje pa se bo začelo 21. junija dopoldne.

