Mitrović opozoril na napake, čustvenega Obradovića premagale solze

Košarkarji Cedevite Olimpije so v četrtek z 92:101 izgubili na prvi tekmi četrtfinala lige ABA proti Crveni zvezdi. Zmaji so v Beogradu 35 minut odlično parirali favoriziranemu tekmecu, nato pa v končnici popustili. Zvezdan Mitrović je bil kljub porazu zadovoljen s predstavo svojih varovancev in karakterjem, ki ga je pokazala ekipa, na drugi strani pa je bil Saša Obradović zaradi smrti Vladimira Cvetkovića zelo čustven že pred tekmo.

Cedevita Olimpija je v četrtek po skoraj treh tednih premora znova stopila na veliki oder. Zasedba Zvezdana Mitrovića je zadnje tedne izkoristila za pripravo na serijo s Crveno zvezdo, v Beogradu pa pokazala odločen obraz, ki mu je na koncu zmanjkala le tista pika na i. Cedevita Olimpija je bila v 33. minuti še v igri za presenečenje (83:83), a je nato Crvena zvezda z delnim izidom 8:0 pobegnila na varno razdaljo in rešila vprašanje zmagovalca.

Kljub porazu je bil Mitrović zadovoljen s predstavo svojih varovancev. "Za nami je dobra prva tekma končnice. Na koncu sta zmagovalca odločila dva meta, kar je značilno za tekme končnice. Dobro smo začeli tako v napadu kot v obrambi, žal pa naredili tudi preveč napak. Verjamem, da so gledalci uživali v tekmi. Kljub zaostanku smo se vračali v igro in s tem pokazali dober karakter. Do zmage nas ni ločilo veliko. Pred nami je povratna tekma doma, na katero se bomo tako mi kot tudi oni še bolje pripravili," je pred torkovim obračunom v Stožicah, na katerem bo Cedevita Olimpija skušala podaljšati serijo, povedal Mitrović.

Olimpija je bila vse do konca v igri za zmago. Foto: Dragana Stjepanović/ABA

Da ni še nič izgubljenega, je prepričan David Škara, ki je dosegel 16 točk. "Za nami je napeta tekma. Nekaj minut pred koncem nam je uspelo izenačiti, a tega žal nismo znali izkoristiti v svoj prid. Zvezda je prevladovala v skoku v napadu, povedla in dokončno prelomila tekmo. Kljub porazu še ni nič izgubljeno. Naslednjo tekmo končnice igramo doma. Vrnili se bomo v igro in skupaj z navijači na domačem parketu skušali doseči zmago," je povedal center Ljubljančanov.

Obradović čustven ob smrti Zvezdinega velikana

V Beogradu je bilo zelo čustveno že pred tekmo, ko so se v dvorani Aleksandra Nikolića poklonili umrlemu košarkarju Jugoslavije in Crvene zvezde, Vladimirju Cvetkoviću, ki je v sredo umrl v 85. letu starosti. Za beograjsko Crveno zvezdo je igral 13 sezon ter osvojil dva naslova prvaka in en pokal. Že ob minuti molka pred tekmo so trenerja Zvezde Sašo Obradovića premagale solze.

Čustva pa so bila premočna tudi po tekmi. "To zmago bi posvetil velikemu Vladimirju ter izrekel sožalje družini in bližnjim, za del katerih smatram tudi sebe. Znam nadzorovati čustva, a mi je zelo težko. Tekma mi je bila v drugem planu, čeprav tega na igrišču nisem pokazal. Odšel je eden največjih zvezdašev, kar jih je kadarkoli bilo," je povedal Obradović.

Saša Obradović Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Nato pa je nekaj besed namenil tudi srečanju. "Kar zadeva tekmo, smo v končnici dosegli dobro in pomembno zmago. Bila je tipična tekma končnice, zelo težka. Imeli smo težave s poškodbami, potem tudi z rotacijami v organizaciji igre, s premikanjem igralcev z ene pozicije na drugo. Mislim, da smo kljub temu v napadu odigrali dobro tekmo, čeprav je imela Olimpija več časa za pripravo," je dejal strateg Zvezde.

"Potem je bil tu še sam ritem tekme. Morda je prav to njim prineslo boljšo predstavo kot običajno. Vse stvari, ki bi lahko bile presenečenje, so se danes pokazale. Za naslednjo tekmo se bomo bolje pripravili," je še opozoril Obradović. Po tem je prejel še eno vprašanje o Cvetkoviću, ob katerem so ga premagala čustva in solze ter je zapustil novinarsko konferenco.

Šteje le zmaga

Druga tekma v četrtfinalni seriji bo v Stožicah v torek ob 19.30. Ljubljanska zasedba bo lovila nujno zmago, če želi podaljšati sezono v regionalni ligi. "Igrali smo dobro, vendar to ni dovolj. Naš cilj je zmaga, ki jo bomo lovili na naslednji domači tekmi," je še poudaril prvi strelec ljubljanske zasedbe na prvi tekmi Umoja Gibson (19 točk).

