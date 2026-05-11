Gregor Pavšič

Reli za SP na Portugalskem

Je zatajila policija? Voznik avtovleke sledil navigaciji in skoraj zakuhal škandal.

Na reliju za svetovno prvenstvo po Portugalskem se je zgodil pravi mali škandal, ko je na sedmi hitrostni preizkušnji na progo zapeljali dve vozili avtovleke.

Elfyn Evans (Toyota) je vozil kot prvi in najprej dohitel avtovleko, ki se je umaknila. Ko je vodstvo dirke ugotovilo, da se je istočasno na sicer za promet zaprtem odseku znašla še druga avtovleka, so preizkušnjo prekinili.

Video - Evans in avtovleka na hitrostni preizkušnji Arganil

Kako se je to lahko zgodilo?

Tovrstni dogodki kažejo na resne pomanjkljivosti v organizaciji in varnosti že na relijih nižjih ravni, kaj šele na ravni svetovnega prvenstva. 

Organizatorji in portugalska zveza so skupaj s FIA pojasnili dogodek - voznik avtovleke se je odpeljal, da bi s proge odpeljal enega izmed dirkalnikov. Točko je dal v navigacijo in ga je tja peljala po trasi relija. Voznik ni vedel, da je zapeljal na hitrostno preizkušnjo, čeprav je moral peljati mimo več kontrolnih oziroma nadzornih točk z zaporami ceste. Napaka je bila očitno pri policijskem nadzoru, saj je avtovleka peljala skozi tri policijske zapore ceste, ne da bi jo kdorkoli ustavil. 

Na srečo se je vse varno končalo, lahko pa bi bilo drugače, če bi avtovleka zapeljala v nasprotno smer preizkušnje in naletela na dirkalnik pri polni hitrosti. 

Pozneje se je reli uspešno in varno končal, FIA pa je organizatorjem izrekla pogojno kazen 15 tisoč evrov.

