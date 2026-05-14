M. L.

14. 5. 2026
Četrtek, 14. 5. 2026, 11.59

41 minut

Bizi objavil finančne podatke slovenskih podjetij za leto 2025

posel, gospodarstvo, finance

Poslovni asistent Bizi je objavil nove, posodobljene finančne podatke slovenskih podjetij za leto 2025, ki uporabnikom omogočajo celovit vpogled v poslovanje več kot 250 tisoč pravnih oseb v Sloveniji. Novi finančni podatki razkrivajo čiste prihodke, dobiček ali izgubo, EBITDA in druge ključne kazalnike, na podlagi katerih lahko podjetniki sprejemajo varneje poslovne odločitve.

V Sloveniji je trenutno aktivnih 251.515 pravnih oseb, največ v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Celju. Po pravnem statusu prevladujejo samostojni podjetniki, teh je še nekoliko več kot leta 2024, kar 123.205, sledijo družbe z omejeno odgovornostjo (77.635) in društva oz. zveze društev (22.950).

13.567 podjetij z najboljšo finančno oceno

Poleg finančnih podatkov sta pri podjetjih razvidni tudi bonitetna in finančna ocena, ki kažeta, kako dobro posamezno podjetje posluje. Najboljšo, zeleno oceno si je v letu 2025 prislužilo 13.567 podjetij v Sloveniji.

Certifikat trajne odličnosti

Poslovni subjekti, ki več let izkazujejo uspešno in stabilno poslovanje, lahko pridobijo Bizi certifikat trajne odličnosti (CTO), ki potrjuje, da poslovni subjekt v daljšem časovnem obdobju uspešno, varno in stabilno posluje ter ima izjemno visoko finančno bonitetno oceno. Je certifikat, ki ga prejmejo le najbolj uspešna podjetja.

Z Bizijem do varnih poslovnih odločitev

Poslovni asistent Bizi svojim uporabnikom tudi letos razkriva nove finančne podatke o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, čistem dobičku ali izgubi podjetja, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnji, kazalnikih, ki kažejo spremembo poslovnega izida glede na preteklo leto, čisti donosnosti kapitala (ROE), podatke o sredstvih in kapitalu, število zaposlenih in povprečno mesečno plačo na zaposlenega v podjetju, svežo bonitetno oceno ter številne druge kazalnike.

V bogati bazi ostajajo tudi finančni podatki preteklih let, zato lahko uporabniki zlahka primerjajo poslovanje posameznega podjetja med leti.

Poleg finančnih podatkov so za vsako slovensko podjetje na Biziju objavljeni tudi kontaktni podatki, predstavitev podjetja, informacije o ključnih osebah v podjetju in kdo so njegovi ustanovitelji, kolikšen je njihov delež v podjetju in zgodovina vodilnih v podjetju za deset let nazaj.

Prav tako so zbrani podatki o višini sredstev, ki jih podjetje mesečno prejme od posameznih proračunskih uporabnikov.

